Top Produções Artísticas anuncia DVD de 50 anos de Divino & Donizete

A Top Produções Artísticas anunciou a gravação do DVD comemorativo de 50 anos de carreira da dupla Divino & Donizete “Os Violeiros do Brasil”, um dos nomes mais respeitados e tradicionais do sertanejo raiz.

O evento será realizado no dia 3 de março de 2026, na Villa Império, em São José do Rio Preto, e reunirá grandes artistas e convidados, celebrando trajetória marcada por história, identidade musical e contribuições inesquecíveis para a cultura sertaneja.

Ao longo de cinco décadas, Divino & Donizete se consolidaram como referência nacional, preservando a essência do sertanejo raiz, mantendo viva a tradição das violas, modas e canções que atravessam gerações. O DVD comemorativo tem como proposta registrar esse legado, resgatando momentos marcantes da carreira e apresentando novas interpretações.

“Este projeto representa mais do que uma gravação, é um tributo à música sertaneja tradicional e ao respeito que Divino & Donizete construíram ao longo de 50 anos de estrada. Para a Top Produções Artísticas, é uma honra participar desta história”, destaca a produção do evento.

O espetáculo contará com participações especiais, cenografia temática e formato desenvolvido para proporcionar experiência única aos fãs e admiradores da dupla. A gravação também marcará importante registro histórico para o gênero, reforçando a relevância dos artistas no cenário nacional.