Geral
Top Produções Artísticas anuncia DVD de 50 anos de Divino & Donizete
Foto: Divulgação - Dupla Divino & Donizete é uma das mais respeitadas do sertanejo raiz
‘Os Violeiros do Brasil’ celebram trajetória com gravação de show que resgatará sucessos da carreira
Por Da Reportagem Local | 10 de janeiro, 2026

A Top Produções Artísticas anunciou a gravação do DVD comemorativo de 50 anos de carreira da dupla Divino & Donizete “Os Violeiros do Brasil”, um dos nomes mais respeitados e tradicionais do sertanejo raiz.

O evento será realizado no dia 3 de março de 2026, na Villa Império, em São José do Rio Preto, e reunirá grandes artistas e convidados, celebrando trajetória marcada por história, identidade musical e contribuições inesquecíveis para a cultura sertaneja.

Ao longo de cinco décadas, Divino & Donizete se consolidaram como referência nacional, preservando a essência do sertanejo raiz, mantendo viva a tradição das violas, modas e canções que atravessam gerações. O DVD comemorativo tem como proposta registrar esse legado, resgatando momentos marcantes da carreira e apresentando novas interpretações.

“Este projeto representa mais do que uma gravação, é um tributo à música sertaneja tradicional e ao respeito que Divino & Donizete construíram ao longo de 50 anos de estrada. Para a Top Produções Artísticas, é uma honra participar desta história”, destaca a produção do evento.

O espetáculo contará com participações especiais, cenografia temática e formato desenvolvido para proporcionar experiência única aos fãs e admiradores da dupla. A gravação também marcará importante registro histórico para o gênero, reforçando a relevância dos artistas no cenário nacional.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Em novo local, Hemodinâmica do HPA ampliará atendimento ao SUS
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Polícia Militar usará I.A. para aumentar segurança nos jogos do Mirassol
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Saúde divulga calendário de vacinação antirrábica e faz balanço
Leia mais