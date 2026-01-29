‘Tô Fraco, Tô Fraco!’ traz fábula sobre diversidade e acolhimento ao Sesc

O espetáculo infantil “Tô Fraco, Tô Fraco!”, da Cia Azul Celeste, será apresentado no Sesc Catanduva neste domingo, às 10h30, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos. Com direção de Jorge Vermelho, a montagem utiliza poesia, humor e delicadeza para tratar de temas como diferenças, convivência e diversidade, compondo uma metáfora das relações humanas.

A história se passa num galinheiro pequenino, onde as vidas nascem em cascas frágeis e em que cada pena é diferente. Choca e Garnisé vivem sem conhecer o mundo lá fora. Entre cantos, risadas e silêncios, D’Angola aprende que brincar pode machucar quando não respeita o outro. No quintal, todos descobrem que a verdadeira beleza está em ser diferente juntos.

A peça se baseia em um universo cheio de símbolos que todo mundo reconhece: a galinha-d'angola, uma ave africana que chegou ao Brasil na época colonial. O som que ela faz parece "tô fraco", e isso virou motivo para várias histórias e lendas na cultura popular, principalmente entre crianças e jovens. No espetáculo, essa ideia divertida vira reflexão sobre pertencimento.

"Tô Fraco, Tô Fraco!" é um chamamento ao diálogo entre gerações e faz com que todos olhem para as pequenas hierarquias e exclusões cotidianas — dentro de casa, na escola, no bairro — e reconheçam que o acolhimento do diferente não é concessão, é fundamento da vida em comum.