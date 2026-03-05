Catanduvense lança livro sobre a relação entre mãe e filho

O catanduvense Walcir Felipe, de 41 anos, acaba de lançar sua primeira obra literária. Com infância humilde trabalhando na roça ao lado da mãe, no corte de cana e colhendo laranja na região, e com longa jornada de 14 anos na antiga Usina Cerradinho, ele nunca abandonou o sonho de estudar. Foi assim que conseguiu se formar em Educação Física pela Unifipa.

O livro “Mãe: Mentalidade Pobre, Mãe: Mentalidade Rica” surgiu do diálogo com Deus, em inspiração que ele não sabe muito bem explicar, mas que possibilitou que as ideias surgissem e fossem passadas para o papel ao longo de 4 anos de estudos, reflexões e dedicação silenciosa.

Segundo conta Walcir, depois de formado, ele mudou para São José do Rio Preto em busca de novas oportunidades. Nesse período, conheceu pessoas e passou a buscar por desenvolvimento pessoal, a refletir sobre suas atitudes e a cuidar melhor do corpo, da mente e da alma.

“Durante as caminhadas que eu fazia nas primeiras horas da manhã, enquanto cuidava da saúde, também aproveitava para conversar com Deus e refletir sobre a vida. Em muitas dessas conversas eu fazia um pedido sincero: queria deixar algo de valor para o mundo, algo que pudesse contribuir de alguma forma para despertar as pessoas”, conta.

Foi justamente em uma dessas caminhadas que surgiu, de forma inesperada, a ideia de escrever um livro. “Para mim, aquilo parecia improvável, pois eu não tinha o hábito da leitura. Ainda assim, aquele pensamento começou a surgir repetidamente, de forma insistente, como se não quisesse me deixar em paz. Até que um dia decidi aceitar aquela ideia.”

Então, Valcir pediu ao universo que aquilo que precisasse ser entregue ao mundo viesse através dele. “A partir desse momento, todas as vezes que eu saía para caminhar surgiam ideias, reflexões e pensamentos relacionados ao livro. Chegou um ponto em que passei a levar comigo um caderno e uma caneta para anotar tudo o que vinha à mente e não deixar nada se perder.”

Assim nasceu o livro “Mãe: Mentalidade Pobre, Mãe: Mentalidade Rica” com reflexão profunda sobre a relação entre mãe e filho, abordando a dualidade presente na formação humana. “Essa dualidade representa as diferentes facetas que podem existir na maneira como uma mãe pensa, sente e age na criação de um filho, influenciando diretamente seu desenvolvimento”, explica.

Ao longo do livro, são discutidos temas como crenças, pensamentos, conselhos, conhecimentos, escolhas, propósito e ambientes, mostrando como todos esses elementos transmitidos pela mãe podem tanto iluminar quanto obscurecer o caminho do filho ao longo da vida.

Mais do que contar uma história, a publicação busca provocar reflexão e despertar consciência sobre o impacto que nossas atitudes e mentalidades têm nas próximas gerações.

O livro está disponível diretamente com o autor por meio do Instagram @felipe_walcir e na Livraria Santa Rita. “É uma obra que nasce de uma trajetória simples, marcada por trabalho, aprendizado e transformação, com o desejo sincero de contribuir para que mais pessoas reflitam sobre suas escolhas e sobre o legado que deixam para o mundo”, pontua.