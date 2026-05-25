Fachi Cia de Dança celebra 4 anos com Festival Belas Artes Remember

O Teatro Municipal Aniz Pachá será palco de grandes apresentações do Festival Belas Artes Remember, promovido pela Fachi Cia de Dança em comemoração aos seus 4 anos de trajetória. O espetáculo será no próximo sábado, dia 30 de maio, às 19h.

O nome Remember (em português, Relembrar) traduz o espírito do evento: reviver emoções, histórias e coreografias que marcaram a companhia e conquistaram o público ao longo dos anos.

O festival envolverá cerca de 140 bailarinos em 30 exibições no palco, com participação de diversas companhias convidadas de Catanduva: Degagê Cia de Dança, Cia de Dança Delei Gomes, Cia Noor Danças Árabes, Cris Tavares Studio de Dança, Way Studio de Dança, Espaço de Dança ATO, Henry Sousa e Cia de Dança Ícaro Marques.

Os convites estão sendo vendidos pelos bailarinos da Fachi por R$ 10 mais 1 litro de leite, que deve ser entregue na portaria do teatro no dia do evento. Todo o volume arrecadado será destinado a entidades beneficentes de Catanduva.

Fundada em 2022 pelos diretores e coreógrafos Julie Marchi e Gustavo Fávero, a Fachi começou com sete integrantes e, hoje, tem 20 bailarinos. O grupo traz a missão de dar maior visibilidade à cultura da dança em Catanduva e já conquistou prêmios em festivais locais e regionais.

Para informações sobre o Festival Belas Artes Remember, os telefones de contato são 17 99252-7267, com Julie, ou 17 99666-0702, com Gustavo. No Instagram, a página é @fachicia.