Empalcados lota Teatro Municipal em reestreia e abre vagas para atores

A noite do último sábado, 16 de maio, foi especial para a cultura catanduvense. O grupo de teatro Empalcados, dirigido por Os Bardoso, Lucas Paschoal e Alex Neves, realizou reestreia de sucesso no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. A apresentação feita pelos alunos do projeto social atraiu cerca de 300 pessoas em uma exibição emocionante e repleta de energia.

A peça “Peter Pan no Multiverso da Terra do Nunca”, que mistura criatividade, humor, emoção e aventura, encantou o público e arrancou aplausos, reforçando a força do teatro local.

De acordo com Lucas Paschoal, diretor da companhia, o espetáculo mostrou o talento e a dedicação do grupo que há anos leva arte, reflexão e mensagens positivas para a comunidade. “A noite foi marcada pela interação do público, emoção e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos artistas, consolidando mais uma vez o sucesso do grupo Empalcados.”

Além da reestreia, o grupo também anunciou a abertura de novas vagas para alunos interessados em ingressar no teatro. As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de junho.

As aulas acontecerão na Escola Marcial, localizada na rua Minas Gerais, 454, no 1° andar, oferecendo aos participantes a oportunidade de desenvolver expressão corporal, improvisação, comunicação, criatividade e vivência artística. As atividades são gratuitas.

Segundo os diretores, o objetivo é continuar formando novos talentos e fortalecer ainda mais a cena cultural de Catanduva através do teatro e da arte.