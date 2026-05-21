Cultura
Empalcados lota Teatro Municipal em reestreia e abre vagas para atores
Foto: Divulgação - Cerca de 300 pessoas foram ao Teatro Municipal para assistir à exibição
Peça ‘Peter Pan no Multiverso da Terra do Nunca’ emocionou e arrancou aplausos
Por Da Reportagem Local | 21 de maio, 2026

A noite do último sábado, 16 de maio, foi especial para a cultura catanduvense. O grupo de teatro Empalcados, dirigido por Os Bardoso, Lucas Paschoal e Alex Neves, realizou reestreia de sucesso no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. A apresentação feita pelos alunos do projeto social atraiu cerca de 300 pessoas em uma exibição emocionante e repleta de energia.

A peça “Peter Pan no Multiverso da Terra do Nunca”, que mistura criatividade, humor, emoção e aventura, encantou o público e arrancou aplausos, reforçando a força do teatro local.

De acordo com Lucas Paschoal, diretor da companhia, o espetáculo mostrou o talento e a dedicação do grupo que há anos leva arte, reflexão e mensagens positivas para a comunidade. “A noite foi marcada pela interação do público, emoção e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos artistas, consolidando mais uma vez o sucesso do grupo Empalcados.”

Além da reestreia, o grupo também anunciou a abertura de novas vagas para alunos interessados em ingressar no teatro. As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de junho.

As aulas acontecerão na Escola Marcial, localizada na rua Minas Gerais, 454, no 1° andar, oferecendo aos participantes a oportunidade de desenvolver expressão corporal, improvisação, comunicação, criatividade e vivência artística. As atividades são gratuitas.

Segundo os diretores, o objetivo é continuar formando novos talentos e fortalecer ainda mais a cena cultural de Catanduva através do teatro e da arte.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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