Gisele Faganello assina arte visual de revista da galeria Art A3

A artista visual, jornalista e engenheira Gisele Faganello apresentou nesta terça-feira, 19, na Decanter em Campinas, o lançamento da terceira edição da revista Art A3 Showcase, publicação que reforça o diálogo entre arte, arquitetura e cultura no cenário contemporâneo. Responsável pela diagramação do exemplar, Gisele assina cada detalhe visual da revista.

A nova edição da Art A3 Showcase amplia conexões entre diferentes linguagens criativas e reafirma a proposta da publicação de transformar a arte em experiência, posicionamento e relevância cultural. O projeto teve início por meio da parceria entre Gisele Faganello e a galerista e curadora de arte Rosita Cavenaghi, idealizadora da revista e representante da Art A3 Gallery.

A primeira edição da revista foi lançada durante a feira de arte de Dubai, consolidando a presença internacional da publicação. Já a segunda ganhou projeção durante a COP 30, reforçando o vínculo entre arte, sustentabilidade e reflexão contemporânea. Após o lançamento em Campinas, a terceira edição seguirá para Buenos Aires e novamente para Dubai.

Nas duas primeiras edições, além de responder pela diagramação, Gisele Faganello também colaborou com textos jornalísticos e apresentou suas obras na publicação, evidenciando sua atuação híbrida entre comunicação e artes visuais. Nesta nova edição, Rosita Cavenaghi divide a curadoria e organização editorial com a galerista e curadora Lígia Testa, enquanto a construção gráfica e editorial do exemplar ficou sob responsabilidade de Gisele.

Paralelamente, Gisele Faganello prossegue com sua trajetória artística em exposições no Brasil e exterior, consolidando sua produção em importantes circuitos culturais nacionais e internacionais. Para a artista, “arte não é apenas expressão — é também posicionamento”, conceito que permeia tanto sua produção visual quanto sua atuação no universo cultural.