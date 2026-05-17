Região recebe maior Festival de Cultura Pop e Geek do interior paulista

O Animerp está de volta, convocando aventureiros deste planeta para uma grande odisseia interdimensional pelo universo geek. Sob o tema “Fora de Órbita”, o Sesc Rio Preto realiza o evento que é um dos maiores dedicados à cultura pop e geek do interior paulista. Em 2025 foram cerca de 20 mil pessoas participando, em três dias de atividades extensas.

Este ano, o Animerp acontece entre os dias 19 e 21 de junho e promete atrair grande público, entre cosplayers, gamers, kpoppers, amantes de HQ, da cultura pop e da kawaii, entre tantos outros grupos, com programação focada no público jovem, mas não apenas. As propostas de atividades convidam a explorar mundos de diversidade infinita, e infinitas combinações.

Criado em 2001, a partir da junção de “Anime” com as iniciais de Rio Preto, o Animerp nasceu como uma mostra dedicada à valorização da cultura popular japonesa, com foco em animes, oficinas e bate-papos. Após retornar à programação do Sesc em 2011 em um formato ampliado, o projeto passou a acontecer anualmente, consolidando‑se como um espaço de encontro.

Nesta edição, a ficção científica assume papel central como eixo conceitual, indo além do entretenimento para se apresentar como território de reflexão sobre identidade, pertencimento e alteridade, temas que atravessam de forma intensa as juventudes contemporâneas.

Viagens espaciais, universos paralelos, futuros distópicos, inteligência artificial e outras formas de vida aparecem como espelhos do presente, estimulando o pensamento crítico e convidando à imaginação de novos modos de existir, conviver e atuar no mundo.

Nomes de destaque vão enriquecer o evento, entre dubladores, ilustradores, artistas, músicos, gamers, escritores e artesões, entre outros. Toda a programação é gratuita, assim como o acesso à unidade é aberto a todos, comerciários ou não, com algumas atividades sujeitas à retirada de ingressos ou inscrição prévia. A programação completa será divulgada em breve.