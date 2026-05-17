Sucesso de público, ‘Os Três Porquinhos e o Lobo’ retorna a Catanduva

O Teatro Municipal Aniz Pachá recebe no dia 28 de maio, quinta-feira, o espetáculo “Os Três Porquinhos e o Lobo”, em versão adaptada e dirigida por Márcio Muniz. A peça já foi apresentada em Catanduva, com sucesso de público. A fábula internacional cruza gerações e teve como principal versão a do australiano Joseph Jacobs, por volta de 1853, que resgatou contos infantis.

A versão que será apresentada em Catanduva aborda pontos importantes do desenvolvimento infantil, tocando em temas como família, medo, erros e acertos, autonomia e amadurecimento. A trama ainda desmistifica símbolos frequentes do teatro infantil, como o conflito entre o bem e o mal, abordando tudo com muito humor, música e fantasia, envolvendo a criançada.

“O primeiro ponto que a nossa versão trabalha é a questão do cortar o cordão umbulical, quando o ser humano deixa a casa dos pais para viver o próprio caminho, a própria vida. A gente faz uma analogia a isso no texto quando a mamãe porca fala que os porquinhos precisam sair do ninho e voar, essa é a lei natural da vida, vocês precisam alçar os próprios voos”, pontua Muniz.

Para o diretor, nessa trajetória de independência, pode ser que a pessoa demore para aprender a voar e caia, mas uma hora vai aprender. “A gente faz essa analogia com a tentativa dos porquinhos fazerem a primeira e segunda casa, e não conseguirem, e acertarem na terceira.”

Ao falar sobre voar, a peça também mostra que é preciso acreditar nos próprios sonhos. O tópico aparece inclusive em uma música. “Quando a gente tem que sair do ninho, a gente tem medo. Eles passam por situações na floresta onde tem monstros e eles ficam com saudade da mãe.”

O espetáculo fala, ainda, sobre a administração de recursos, pois a mamãe porca dá moedas para eles construírem suas casas e ficarem seguros. “Mas devido à imaturidade, eles começam a dar prioridade a outras coisas, a deixar o emocional administrar os recursos e, assim, eles não têm tantos recursos para investir em suas casas. Eles não dão prioridade em ouvir os pais.”

INGRESSOS

Os ingressos para “Os Três Porquinhos e o Lobo” estão à venda na loja Cute Case, no Garden Shopping, e no site bilheteriaexpress.com.br. A classificação é livre e a duração 60 minutos. A realização é de Mídia Produções Artísticas, com apoio da Netflex, O Regional e Vox FM.