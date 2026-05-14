Banda Marcial Municipal conquista premiações na Copa América Virtual

A Banda Marcial Municipal de Catanduva (Bamuca) teve participação de destaque na 3ª Copa América Virtual, evento que uniu representantes de oito países e diversos estados do Brasil. A corporação alcançou o 2º lugar na categoria Sênior e o 4º lugar geral, colecionando 12 prêmios.

Disputando em vários quesitos, a Bamuca teve o Brasão em 2º lugar, Pavilhão em 3º lugar, Mor Masculino em 2º lugar, Mor Feminina em 2º lugar e Corpo Coreográfico em 2º lugar.

As balizas também arremataram medalhas, com Emanuely no 3º lugar Dente de Leite, Ketelem no 4º lugar Mirim, Lorena no 3º lugar Mirim I, Lara no 3º lugar Mirim II, Lorraine no 2º lugar Pré-Mirim e Carmen no 3º lugar Infantil.

“Cada conquista representa o amor, a dedicação, a união e o esforço de todos os integrantes, coreógrafos, familiares e apoiadores que fazem dessa banda uma verdadeira família”, enaltece o maestro e professor Wilson Alves de Moraes, regente da banda desde 2007.

Ele frisa que agora começa um novo desafio: manter a medalha no peito com ainda mais garra, união e vontade de crescer. “Que essa conquista sirva de inspiração para continuarmos trabalhando forte, sonhando alto e acreditando que podemos chegar ainda mais longe.”