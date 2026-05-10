Cia da Casa Amarela apresenta peça ‘Nina e Carambola’ neste domingo

A atração deste domingo no Sesc Catanduva será a peça teatral “Nina e Carambola”, da Cia da Casa Amarela. O espetáculo será apresentado às 10h30, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos. A produção é inspirada no livro “Ficar Triste Não É Ruim”, de Michaelene Mundy.

A trama conta a história de Nina, ratinha que acaba de perder seus pais na ratoeira, e Carambola, um terrível Gato Cinza que surge justamente nesse momento tão delicado da vida de Nina. A intenção dele era devorá-la, mas ela consegue se esquivar e domar o gato.

Surge então uma relação entre os dois, que vão em busca de seus caminhos no mundo, em uma história que busca demonstrar que apesar das diferenças é possível existir um sentimento de amor e confiança entre as pessoas. Drika Vieira e Carlinho Rodrigues assinam texto e direção.

“A peça ‘Nina e Carambola’ não foi premiada à toa. É teatro de alta qualidade que toca e sensibiliza adultos, crianças e jovens. Sua temática mexe com as pessoas que se identificam demais com o que é apresentado”, frisa Drika Vieira, também responsável pelos figurinos.

A abordagem é leve e profunda, bem humorada e sensível, tudo ao mesmo tempo. “Amamos apresentar essa peça e trocar com o público todos risos e lágrimas que ela provoca”, completa.