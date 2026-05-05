Alunos participam de caminhada pelos pontos históricos de Catanduva

Alunos dos 8º anos das escolas municipais de Catanduva estão participando do projeto “Caminhos da História”, uma proposta que promove um passeio educativo pelo centro da cidade, conectando os estudantes ao patrimônio histórico e cultural do município.

A iniciativa teve início no fim de abril e segue ao longo desta semana, envolvendo cinco escolas e cerca de 150 alunos, sempre acompanhados por professores de Arte que manifestaram interesse na visitação. O roteiro inclui diversos pontos turísticos e culturais, proporcionando uma verdadeira imersão na história local.

Entre os locais visitados estão o Centro Cultural e Histórico Padre Albino, a capela do Hospital Padre Albino, a Praça 9 de Julho, a Igreja Matriz São Domingos de Gusmão - que abriga obras do artista Benedito Calixto -, o Rio São Domingos, a Estação Cultura, além da Pinacoteca Municipal.

A iniciativa é desenvolvida de forma integrada pela Coordenadoria de Turismo, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e pelas secretarias municipais de Cultura, Educação, Esportes, Trânsito e Meio Ambiente, além da Guarda Civil Municipal. O projeto também conta com o apoio da Fundação Padre Albino e da Paróquia São Domingos de Gusmão.

Moradores, escolas e instituições interessados em participar da caminhada podem agendar a visita pelo e-mail: turismo@catanduva.sp.gov.br.