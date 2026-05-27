Sociedade Italiana abre exposição em homenagem a Jeron esta noite

A Sociedade Ítalo-Brasileira de Catanduva abre nesta quinta-feira, dia 28 de maio, às 19h30, exposição de quadros em homenagem ao artista plástico Jeron, na sede da entidade, no prédio histórico da rua Alagoas, 32, no Centro. A mostra ficará no local até 15 de junho, com visitação das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto no feriado de Corpus Christi.
A mostra será composta por cerca de 40 quadros que vão formar uma retrospectiva da arte de Jeron, mostrando sua evolução ao longo do tempo. “Os quadros contam a minha história através das fases da pintura, passando pelo impressionismo, pela arte contemporânea, por fases do Brasil e em Portugal”, conta Jeron, que reside tem Portugal com a família.
As obras que estarão expostas fazem parte de duas coleções particulares, uma do Zé da Garagem e Dona Elza e outra de Edson Pemar. Com isso, o público poderá ter acesso pela primeira vez a muitos desses quadros, que nunca foram expostos.
Para o presidente da Sociedade Italiana, Jair João Biasotto, o objetivo da mostra de arte é mostrar à comunidade catanduvense que a instituição está de volta, trazendo brilho à cultura italiana. “É mostrar, também, que a partir desta teremos muitas outras mostras da cultura italiana, cinema italiano, coisas que possamos relembrar o que os nossos antepassados fizeram”, enfatiza.
O ARTISTA
Nascido em Campinas em 1963, Jeron chegou em Catanduva com a mãe e cinco irmãos em 1972, passando a viver no Lar-Escola Anita Costa. Seu talento para a pintura apareceu na 6ª série, quando passou a frequentar as aulas de desenho e pintura do prof. Luiz Dotto, no Sesc.
Aos 18 anos, casou-se e deixou o lar Anita Costa, abandonando a pintura e passando a trabalhar na zona rural para sobreviver. Ao tentar vender os primeiros quadros feitos, chamou a atenção de Luiz Morgilli, passando a frequentar as aulas do artista na Casa da Cultura.
Morgilli comprava quadros de Jeron como se eles tivessem sido adquiridos por diversos compradores. Sua situação financeira melhorou ao se empregar como letrista na prefeitura. Frequentou o curso de Djalma Urban, em São Paulo, e passou a caminhar por conta própria.
Reinaldo Jeron, R.Jeron ou Jeron Jerónimo pinta cenas exteriores como paisagens, ruas, cidades, transformando o cotidiano em obra de arte. Ele apresenta influência dos seus grandes mestres. Atualmente, seu nome se destaca nos cenários nacional e internacional das artes.
Autor