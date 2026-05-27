Carol Biazin faz show acústico no Sesc Catanduva nesta quinta

A cantora e compositora Carol Biazin, um dos destaques da música brasileira contemporânea, será a atração do Sesc Catanduva nesta quinta-feira, 28 de maio. Ela sobe ao palco da unidade a partir das 20 horas. Os ingressos estão à venda com valores entre R$ 12 e R$ 40.

Em formato intimista, o show acústico revisita canções marcantes de sua carreira, evidenciando o lado multi-instrumentista da artista e a potência emocional de suas interpretações. Sua trajetória é marcada pela pesquisa estética e pelo diálogo com questões afetivas de sua geração.

A apresentação em Catanduva faz parte da turnê “Nem tão pouco assim”, em que ela traz a proposta de diminuir distâncias, indo a cidades e lugares em que nunca esteve para se aproximar dos fãs que sempre a acompanharam à distância.

Cada show é único, guiado pela escuta, pela troca e pela emoção do ao vivo. Mais do que um espetáculo, a turnê é um convite à presença e ao contato com a artista. Carol subirá ao palco com poucos instrumentos e muitas histórias, criando um encontro direto com o público.

Carol Biazin é natural de Campo Mourão, Paraná. Ela ganhou destaque nacional ao ser finalista do reality show The Voice Brasil em 2017 e consolidou-se como um dos grandes nomes do pop e R&B brasileiro, recebendo indicação ao Grammy Latino.