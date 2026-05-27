Cine Debate exibe clássico de Charles Chaplin no próximo sábado

O Cine Debate de maio, projeto de extensão do Imes Catanduva, em parceria com o Sesc, exibe no próximo sábado, dia 30 de maio, a partir das 14 horas, um clássico absoluto do cinema, “O garoto” (1921), escrito, roteirizado e interpretado pelo mestre do humor Charles Chaplin. Misturando comédia e drama, o filme é considerado um dos maiores filmes da Sétima Arte.

Sessão e debate são gratuitos e abertos ao público, na sala de ginástica do Sesc Catanduva, conduzidos pelo idealizador do projeto, o jornalista, crítico de cinema e professor do Imes Felipe Brida, com mediação da equipe do Sesc.

No longa, o vagabundo (Charles Chaplin) adota uma criança que foi abandonada na rua (Jackie Coogan), e ambos criam forte vínculo, envolvendo-se em aventuras pelas ruas da cidade grande.

O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva em parceria com o Sesc. Completa 14 anos em 2026 trazendo filmes cult de maneira gratuita a toda a população. Conheça mais sobre o projeto em https://www.facebook.com/cinedebateimes.