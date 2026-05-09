Ruben De Grandi concretiza sonho e lança livro de poesias aos 90 anos

O título do primeiro livro do poeta Ruben De Grandi não poderia ser mais apropriado. Aos 90 anos de idade, ele lançará “Nunca é tarde para começar - a magia da vida em poesia” neste sábado, 9 de maio, às 19h30, no CPP de Catanduva, depois de uma vida de amor aos versos.

Natural de Sabino/SP, desembarcou em Catanduva na adolescência. Aos 15 anos, surgiu o desejo de escrever, enquanto participava de um movimento chamado "Congada", que faz parte do folclore brasileiro. Como repentista, recitava versos que chamavam a atenção do público.

Como se fosse hoje, o aposentado de origem humilde, viúvo e pai de quatro filhos se recorda do último verso elaborado e muito aplaudido na juventude: “Hoje é o último dia de festa / Que nessa fazenda dança, / Guardarei a espada e o uniforme / Para sempre ter lembrança!”.

Depois disso, em 2009, Ruben escreveu mais duas poesias, “Ser Pai…” e “Noites de Luar”. Em 2015, fez também um poema para a esposa - "Feliz Dia das Mães, dedicado a Lourdes!”. Mais recentemente, conquistou prêmios e menção honrosa no Concurso de Poesias de Catanduva.

A construção de sua primeira obra começou em 30 de junho de 2020, em meio aos dramas vivenciados na pandemia do Covid-19, em isolamento e sem sair de casa, quando voltou a se dedicar ao seu antigo sonho, escrevendo diariamente um verso, estrofe ou poesia.

Assim enriqueceu sua vida e preencheu seu tempo, passando incansavelmente a buscar a cada dia um novo tema e inspiração para continuar concretizando seu sonho. Hoje, seus textos viajam pelas redes sociais, carregando sua mensagem, alegria e otimismo a quem admira a boa poesia.

Com estilo próprio, Ruben De Grandi transmite sua vida, seu caráter, seu jeito de ser, e permite que o leitor mergulhe no seu universo real e imaginário, descrito e ilustrado na poesia.

Foi assim que ele desafiou sua própria meta e, com perseverança e coragem, escreveu 1.272 poesias, patrimônio cultural que revela dedicação e determinação. Por meio das linhas traçadas, deixou importantes lições de vida, ensinamentos e as mais belas histórias vividas.

“Esse livro nos remete a cada época, data ou fato vivido por mim e, como não poderia deixar de ser, a leitura permite que mergulhemos nessa realidade em que meu sonho de juventude se materializa, moldado pela experiência adquirida ao longo da minha vida", destaca o autor.