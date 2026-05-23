Dupla Lizandra & Victória faz homenagem a Inezita Barroso no domingo
Foto: Divulgação - Show de Lizandra & Victória percorre obras marcantes da música caipira
Repertório traz clássicos do cancioneiro sertanejo de raiz, releituras e composições autorais
Por Da Reportagem Local | 23 de maio, 2026
As irmãs violeiras Lizandra & Victória estarão no Sesc Catanduva, no domingo, 24, para apresentar show dedicado à valorização da música caipira e da tradição da viola brasileira. O show será das 10h30 às 12h, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos.
Na estrada desde 2019, a dupla constrói repertório que reúne clássicos do cancioneiro sertanejo de raiz, releituras e composições autorais que dialogam com a herança cultural do gênero.
Além da homenagem a Inezita Barroso, o espetáculo percorre outras obras marcantes da música caipira, celebrando a força, a memória e a identidade da cultura brasileira.
