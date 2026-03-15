Espetáculo ‘A Bela e a Fera’ terá quatro sessões em Catanduva

O clássico “A Bela e a Fera” chega ao palco do Teatro Municipal de Catanduva no próximo dia 25 de março, com sessões às 9h, 10h30, 14h (para escolas) e 19h30 aberto ao público em geral. Um dos contos mais amados de todos os tempos ganha nova vida nos palcos nesta montagem, um espetáculo teatral emocionante, divertido e repleto de surpresas.

Com narrativa sensível e cheia de magia, a peça convida o público a mergulhar em uma história que atravessa gerações, revelando que o amor verdadeiro vai muito além das aparências.

A encenação combina humor, emoção e fantasia, criando uma experiência envolvente do início ao fim. A trilha sonora original, especialmente composta para o espetáculo, conduz o público pelas emoções da história, tornando cada cena ainda mais marcante e inesquecível.

Com direção e dramaturgia de Daniel Neves, o espetáculo apresenta uma leitura contemporânea e delicada do clássico, valorizando os personagens, suas fragilidades e transformações, sem perder o encanto do conto original. A montagem aposta em imagens poéticas, ritmo ágil e uma linguagem acessível, encantando crianças e emocionando adultos.

A Bela e a Fera é um convite para rir, se emocionar e se surpreender - uma celebração do teatro, da música e do poder das histórias que tocam o coração e permanecem na memória.

Os ingressos custam R$ 60 a inteira, R$ 50 antecipado e R$ 30 a meia-entrada, com venda na loja Cute Case no Garden Shopping e no site bilheteriaexpress.com. Pagam meia crianças de 2 a 14 anos, estudantes, professores, idosos a partir de 60 anos, PCD e acompanhante. A exibição em Catanduva tem apoio da Netflex, Vox FM e O Regional.