‘Frankenstein Circo’ é apresentada em Rio Preto com entrada franca

Em circulação comemorativa de seus 20 anos, a Cia de 2 apresenta em São José do Rio Preto o espetáculo “Frankenstein Circo”, releitura teatral inspirada no clássico criado por Mary Shelley há mais de dois séculos. A peça, que dialoga com as diversas adaptações já realizadas, será apresentada gratuitamente nos dias 24 e 25 de março, às 20h, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência.

Depois do trabalho Moby Dick e os Caçadores de Baleia, o grupo volta-se agora para um dos marcos da literatura mundial. Publicado originalmente em 1818, o romance Frankenstein é considerado a primeira obra de ficção científica da história. A autora inglesa lançou o livro anonimamente, em razão das restrições sociais e de gênero da época, sendo reconhecida oficialmente apenas anos depois, quando seu nome passou a figurar nas edições da obra.

Segundo a companhia, os temas presentes no romance como preconceito, exclusão e crítica social, dialogam com a pesquisa artística desenvolvida pelo grupo. Ao longo de sua trajetória, a Cia de 2 investiga o humor a partir de diferentes linguagens cênicas, da bufonaria ao teatro do absurdo, tendo a palhaçaria como eixo principal de criação.

Na adaptação, a narrativa ganha ambientação inspirada no universo circense. A encenação apresenta elementos de freak show com estética steampunk, cenografia de grande porte, figurinos elaborados e música executada ao vivo pelos próprios atores. A trilha sonora percorre toda a montagem e dialoga com o rock, criando atmosfera que mistura tragédia, humor e fantasia. A direção é de Jonas di Paula e a direção musical por Renato Navarro.

O espetáculo ainda presta homenagem à tradição do circo-teatro brasileiro, linguagem popular que historicamente combinou humor e dramaturgia para abordar questões sociais.

O projeto foi contemplado pelo edital ProAC 22/2024 e prevê apresentações em quatro cidades do Estado de São Paulo, com pré-estreia e estreia em Jales, seguindo depois para Caraguatatuba, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Após essa primeira etapa, a companhia pretende levar o espetáculo para outros palcos do país.