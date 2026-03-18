Tigres de Shaolin celebra resultados em campeonato internacional

Catanduva foi bem representada pela equipe Tigres de Shaolin no 36º Campeonato Internacional Aberto de Artes Marciais, realizado em Santa Helena, no Paraná, no último final de semana. Os atletas locais marcaram presença no evento e retornaram para casa com excelentes resultados, consolidando o nome da cidade no cenário das artes marciais.

Logo na abertura do campeonato, a equipe já chamou a atenção do público ao realizar a tradicional dança do leão, encantando os presentes e demonstrando a força cultural e técnica do kung fu tradicional.

Na competição, os resultados foram expressivos, com conquistas em diversas categorias. No Sanda (boxe chinês), Victor Hugo sagrou-se campeão após vencer duas lutas, conquistando o cinturão, medalha de ouro e premiação em dinheiro de R$ 400. Lucas Souza também brilhou ao se tornar campeão em sua categoria, garantindo cinturão e mais R$ 400 de premiação.

Ainda no Sanda, Lucas Gabriel conquistou a medalha de ouro após grande vitória, enquanto Miguel Mendes e Adalto Miranda garantiram medalhas de prata.

Nas categorias de formas com armas (Kati), Lucas Paschoal conquistou o terceiro lugar com a apresentação de Santienquan (bastão de três partes), enquanto Adalto ficou com o segundo lugar na categoria de facão chinês.

Já nas categorias de mãos livres, Victor Hugo alcançou o segundo lugar com a forma Hung Gar e Lucas Gabriel ficou com a terceira colocação com a apresentação de Wu Tip Chuan.

A participação da equipe Tigres de Shaolin no campeonato reforça o comprometimento dos atletas e da comissão técnica com o desenvolvimento do kung fu em Catanduva, além de evidenciar o potencial esportivo da cidade em competições de nível internacional.

Em nota, a Tigres de Shaolin agradeceu aos colaboradores e patrocinadores que tornaram a conquista possível, a Smel pelo apoio no transporte e nas inscrições dos atletas, e ao mestre Eduardo Viana, de São José do Rio Preto, por contribuir com a evolução técnica da equipe.