Tigre treina em Novo Horizonte e segue para Recife, onde encara o Sport

O Grêmio Novorizontino realizou na manhã desta quinta-feira, 23, a sua última sessão de trabalho em Novo Horizonte antes do confronto com o Sport, no sábado, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 6ª rodada do Brasileirão da Série B. O Tigre do Vale vem de duas vitórias em sequência, ocupa a 4ª posição na tabela de classificação, mas apenas um ponto na frente do time pernambucano, que é o 13º colocado.

Os times duelaram em seis oportunidades pela Série B desde 2022, com três vitórias dos pernambucanos, sendo a última no Jorgão (3 a 1) em outubro de 2024, uma do Novorizontino (2 a 1) em junho do mesmo ano, e dois empates. Em 2024, o Sport subiu para a elite do Brasileirão, mas caiu no ano passado.

“A cada ano que passa a Série B tem dado uma demonstração de muito mais equilíbrio. Até os gigantes que caem também passam por esse processo, não é tão simples esse retorno à Série A, então está cada dia mais equilibrado, é uma competição de longa duração, é muito importante manter uma regularidade e, quando falo regularidade, não é ser regular é ter um bom padrão de jogo, um bom padrão de resultado durante toda a competição e principalmente, na minha na minha concepção, é saber lidar com os percalços que a competição vai te oferecer”, disse o técnico Enderson Moreira, sobre o início equilibrado desta edição da Série B.

No trabalho do dia nesta quinta, após a ativação e aquecimento com ênfanse em passes e arremates, o elenco fez um trabalho de finalização para os jogadores de meio-campo e e ataque, e treinou a linha defensiva com zagueiros e laterais. Depois, Enderson Moreira comandou uma atividade tática para definir a equipe que manda a campo. No final do dia o time seguiu para Campinas e embarcou rumo à Recife, onde realiza uma última movimentação antes da partida nesta sexta. Aliás, o Tigre terá dois jogos em sequência como visitante na Série B. No dia 3 pega o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

“É importantíssimo a gente pontuar fora de casa, sabemos da dificuldade que é jogar contra o Sport lá na Ilha do Retiro e também contra o Avaí, fora de casa, mas a nossa equipe vem de uma crescente boa, a gente está fazendo uma grande preparação, o professor e todos da comissão têm nos passado os pontos fortes do Sport, o que a gente vai enfrentar lá, mas estamos fazendo uma grande semana e tenho certeza que a nossa equipe, jogando fora de casa, é bem organizada, bem competitiva e a gente vai fazer um grande jogo e trazer pontos pra casa, que é o nosso grande objetivo”, disse o meio-campista Matheus Bianqui.