Base do Novorizontino participa do projeto ‘Mentes Curiosas, Robôs Criativos’

Reforçando seu compromisso de ser um Clube Formador não só de atletas, mas de cidadãos, o Grêmio Novorizontino oferece conhecimento em diversos segmentos aos atletas das categorias de base. Desde fevereiro, o clube participa das oficinas de robótica “Explorando a Programação: Do Bloco ao Campo”, desenvolvidas pela Escola Yadaa.

Nas oficinas, os atletas são incentivados a explorar o mundo da programação e da tecnologia, aprendendo conceitos básicos, lógica e pensamento computacional por meio da criação de jogos e animações em 2D.

Para o presidente do Grêmio, Genilson da Rocha Santos, a missão do clube é formar cidadãos completos. “Este é mais um exemplo do trabalho que realizamos priorizando a capacitação destes jovens atletas”, disse Genilson.

A iniciativa estimula o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas por meio de práticas ativas e experimentais no universo da computação. As oficinas também promovem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe e comunicação clara, além do aprendizado básico em tecnologia.

Para resolver os desafios propostos, os alunos foram apresentados a diversas plataformas e ferramentas de robótica e programação, o que encantou e desafiou os participantes.

Rose Guerra, gerente de comunicação do Grêmio, ressalta que é sempre gratificante oferecer algo além da formação clássica de um jogador de futebol. “É ainda melhor saber que os atletas estão tendo a oportunidade de desenvolver e adquirir conhecimentos que vão além do campo. Novos aprendizados abrem suas mentes e os colocam em outro patamar. O conteúdo da Escola Yadaa certamente trouxe novas perspectivas, até mesmo para as atividades diárias destes atletas, e é isso que buscamos”, afirmou.

O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet, com proponente da Dua Produções, e conta com a parceria do Grêmio Novorizontino e da Usina São José da Estiva, além do patrocínio da Usina Santa Isabel.