Dia do Desafio movimenta Sesc, Conjunto Esportivo e Garden Shopping

Catanduva entra em clima de integração, esporte e superação nesta quarta-feira, dia 27 de maio, com a realização do tradicional Dia do Desafio. Este ano, a programação será em dose dupla, com ações realizadas pelo Sesc Catanduva em sua unidade e com o “Dia do Desafio Smel”, que será promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

De acordo com a Smel, o projeto reunirá atletas, professores e alunos de diversos núcleos esportivos em uma grande atividade coletiva no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, às 19h. Será montada estrutura completa na parte da frente do complexo esportivo, com palco e sistema de som, a fim de proporcionar mais animação e interação durante toda a programação.

O evento tem como proposta justamente incentivar a prática de atividades físicas, fortalecer a convivência entre os participantes e destacar a importância do esporte como ferramenta de saúde, disciplina e qualidade de vida. Por isso, segundo a Smel, todas as pessoas interessadas podem participar, dedicando um tempo do dia à prática esportiva.

Com o tema “Todos em movimento. Todos mais fortes!”, o encontro vai unir modalidades como futebol, basquete, vôlei, atletismo, ginástica rítmica, natação, entre outras atividades. A iniciativa também reforça o espírito do Dia do Desafio, campanha internacional que incentiva pessoas de todas as idades a saírem do sedentarismo e adotarem hábitos mais saudáveis.

AGENDA CHEIA

No Sesc Catanduva, a programação será bem variada ao longo desta quarta-feira, no Dia do Desafio. Entre as atrações, haverá a Vivência de Skate Park e Patins com Toninho Switch, das 8h às 18h30, e bate-papo sobre Skate Park com os atletas Pamela Rosa e Nando Araújo, às 19h.

A programação ainda prevê Vivência de Flag Football, esporte sem contato físico que fará sua estreia olímpica em 2028. Será às 8h, no Minicampo. Outra atividade será o Basquete 3x3, das 8h às 18h, com Desafio de Basquete das 18h30 às 21h30, com a equipe ANB3x3, no ginásio.

Na data, o esporte também ocupará o Garden Shopping Catanduva, que receberá o Circuito de Habilidades: Arco e Reflexo - Mini Tênis de Mesa, a partir das 10h, para que o público vivencie práticas acessíveis que estimulam foco, coordenação, agilidade e diversão para todas as idades.