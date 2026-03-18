Tigre finaliza preparação em Salvador e encara o Jacuipense esta noite

O Grêmio Novorizontino volta a campo nesta quarta-feira, 18, para o único e decisivo confronto da 4ª fase da Copa do Brasil. Depois de eliminar Nacional-AM (4 a 0), no Jorjão, e Mixto-MT (3 a 0), em Cuiabá, o Aurinegro encara o Jacuipense, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, às 21h30, em busca da vitória para garantir seu lugar entre os 32 clubes que seguem na briga pelo título, a partir de então, em confrontos de ida e volta.

“Tem adversidades nos jogos da Copa do Brasil, é onde os times enfrentam como o campeonato da vida, o jogo da vida, então cabe a nós saber lidar com isso, lidar com a pressão, lidar com o clima, com o campo. Acho que a gente vem fazendo bons jogos fora de casa, acabamos de passar pelo Mixto e sabemos da dificuldade que vai ser o jogo na quarta-feira, acho que com os pés no chão, com muita humildade, com tranquilidade e sabendo jogar a partida, a gente tem tudo pra conseguir a classificação”, disse o atacante Robson, artilheiro do time na temporada com 8 gols.

No Paulistão, Robson faturou três premiações: a de artilheiro com 7 gols, atacante da Seleção do Campeonato e Craque do Interior. “Muito bacana o momento que eu estou vivendo, feliz com as premiações individuais, feliz em voltar a marcar, em poder ajudar a equipe e esse é o principal foco, pra isso que eu vim pra cá, pra tentar colocar esse time na Série A, está sendo legal, prazeroso e espero que que essa fase se estenda ao máximo possível no decorrer do ano e que eu possa continuar ajudando meus companheiros e fazendo aquilo que eu sei, que é fazer gol”, emendou.

Vice-campeão do Paulistão, o Tigre do Vale chegou à fase de mata-mata da Copa do Brasil em 2025, entre as 32 equipes, quando acabou superado pelo Corinthians, que veio a ser o campeão da competição. O duelo contra os baianos, que são da cidade de Riachão do Jacuípe, será o primeiro na história entre os dois clubes. Se houver empate no tempo normal, a decisão será nas penalidades máximas.