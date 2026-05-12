Campeonato de Orientação reunirá atletas e amadores em Catanduva

No próximo dia 17 de maio, o curso de Educação Física da Unifipa Catanduva promove o 7º Campeonato de Orientação – Modalidade Floresta, evento esportivo com apoio do Cocat – Clube de Orientação de Catanduva e Prefeitura de Catanduva.

A competição será realizada das 8h30 às 12h, no Pesque & Pague Fazenda Santa Luzia, na Vicinal KM 4,5 Rural, em Pindorama. A prova poderá ser disputada em dupla ou individualmente e é aberta tanto para atletas quanto para iniciantes interessados em conhecer a modalidade.

O campeonato integra a programação da WOW – World Orienteering Week (Semana Mundial de Orientação), iniciativa internacional que promove eventos da modalidade em diferentes países, incentivando a participação de pessoas de todas as idades e níveis de experiência.

A Orientação é esporte que combina raciocínio, estratégia e resistência física. Os participantes utilizam mapa e bússola para encontrar pontos de controle espalhados pelo terreno no menor tempo possível. A modalidade vem crescendo em diversas regiões do país por estimular contato com a natureza, tomada de decisão e prática esportiva ao ar livre.

De acordo com o Prof. Me. Fernando Azeredo Varoto, docente do curso de Educação Física da Unifipa e integrante da equipe organizadora, o evento vem se consolidando na região.

“É uma modalidade que une atividade física, concentração e aventura em meio à natureza. A cada edição percebemos crescimento no número de atletas e também de pessoas interessadas em conhecer o esporte pela primeira vez. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso à orientação e fortalecer essa cultura esportiva em Catanduva e região”, destacou.