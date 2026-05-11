Grêmio Catanduvense é batido pela Matonense e chega a 4 jogos sem vencer

O Grêmio Catanduvense perdeu por 3 a 1 para a Matonense, no sábado, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Com mais um triunfo diante da torcida, o time de Matão chegou aos 9 pontos e assumiu a vice-liderança da chave, atrás do líder Independente, que tem 12. Já o Catanduvense segue sem pontuar no torneio.

De acordo com informações do Futebol Interior, o confronto começou bastante estudado, com poucas oportunidades durante a primeira etapa. As duas equipes encontraram dificuldades para criar espaços e abusaram das disputas no meio-campo, deixando o duelo truncado.

O cenário mudou completamente após o intervalo. Mais agressiva e eficiente, a Matonense conseguiu abrir o placar na reta inicial da segunda etapa, aproveitando momento de desatenção da defesa adversária. Empurrada pela torcida, a equipe de Matão passou a controlar melhor o jogo e ampliou pouco depois, aproveitando falha na saída de bola do Grêmio Catanduvense.

O time visitante ainda tentou reagir e descontou aos 30 minutos, recolocando emoção na partida e pressionando em busca do empate. No entanto, já nos acréscimos, a Matonense aproveitou os espaços deixados pelo adversário e marcou o terceiro gol para sacramentar a vitória em casa.

Além da derrota, o Grêmio Catanduvense ainda terminou a partida com um jogador a menos após lance de forte reclamação e deixou o time ainda mais pressionado no duelo. Na próxima rodada, o Catanduvense encara o Independente no estádio Silvio Salles, no domingo, às 17h.