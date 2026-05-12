Judô de Catanduva conquista 19 medalhas em evento regional

A equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel Catanduva teve grande desempenho no 5° Campeonato Sensei Mazinho, realizado em Fernandópolis, no último dia 9 de maio, encerrando a participação com total de 19 medalhas conquistadas. Ao todo, os atletas catanduvenses garantiram 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 14 de bronze.

Entre os destaques da competição estiveram Murilo Batista, campeão Sub-18 Pesado, e Pedro Basile, campeão Sub-9 até 30kg. Também conquistaram medalhas para a cidade João Paulo Xavier, vice-campeão Sênior Ligeiro, Benício Gagliardi Fingolo, vice-campeão, e Luísa Centurion Ferrari, vice-campeã Sub-15 Pesado.

Os medalhistas de bronze foram Richard Araújo dos Santos, Gustavo Omitto Ferreira, Benjamin Fingolo, Gabriel Setokuchi Moghes, Murilo Rodrigues (Sênior Pesado), Pedro Basile (Sub-11 Ligeiro), Arthur Mazaro Martins, Bento Fernandes de Farias, Maria Valentina Mota Alves, Benício Mota Alves, José Israel Montanhão Neto, Lorena Perles Gazeta e Maria Clara Centurion Ferrari.

Vôlei de Praia

Catanduva se destacou no Vôlei de Praia dos Jogos da Juventude 2026 e garantiu o segundo lugar regional nas categorias masculina e feminina.

No masculino, a dupla catanduvense fez uma partida equilibrada contra São José do Rio Preto, sendo superada apenas no tie-break por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/18 e 13/15. Mas depois superou Votuporanga por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14.

Já no feminino, Catanduva chegou à final regional e terminou com o vice-campeonato após enfrentar Rio Preto na decisão.