Tigre fica sem pontuar contra o Sport e aposta em time alternativo amanhã

O Grêmio Novorizontino lutou até o final no confronto com o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife/PE, no sábado, mas saiu de campo sem pontuar pela 6ª rodada do Brasileirão da Série B. Em um duelo bem disputado, com chances para os dois lados, o time da casa venceu por 1 a 0. O gol foi marcado no início da etapa final, em jogo marcado pela catimba dos anfitriões.

O Tigre mostrou organização defensiva e competitividade diante de um adversário forte atuando em casa. Na primeira etapa, o Novorizontino criou boas oportunidades, com finalizações de Matheus Bianqui, que passou perto, Diego Galo e Maykon Jesus, que pararam numa atuação segura do goleiro adversário Thiago Couto.

A etapa final começou com o Tigre buscando o gol do rival em chute de Robson. Porém, em contragolpe, Perotti recebeu nas costas da defesa e tocou na saída de César Augusto, 1 a 0. Mesmo após o gol sofrido, o Tigre manteve postura ofensiva, buscou o empate e pressionou até os minutos finais, criando chances importantes, mas sem conseguir converter.

Em meio as oportunidades, muito antijogo do rival, que valorizava cada segundo para evitar o empate. Com o resultado, o Novorizontino segue com 8 pontos, no meio da tabela, e busca a reabilitação diante do Avaí, em Florianópolis, no próximo domingo, dia 3 de maio, às 20h30.

Antes, porém, com uma equipe alternativa, o Tigre recebe o mesmo Avaí, nesta quarta-feira, 29, pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste, às 21h15, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O jogo distante de Novo Horizonte foi motivado pela sobressemeadura da grama de inverno, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O objetivo é preservar o gramado para desenvolvimento por completo.