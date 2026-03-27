Tigre encara Juventude pela Copa Sul-Sudeste após empate na estreia

O Grêmio Novorizontino iniciou sua trajetória na Copa Sul-Sudeste 2026 aproveitando atletas com menor minutagem no elenco, na quarta-feira, 25, e somou seu primeiro ponto com o empate em 1 a 1 diante do América-MG, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Com a 4ª colocação na tabela, o time já volta a campo neste sábado, às 21h30, para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela sequência da Copa Sul-Sudeste. O adversário perdeu por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa/RJ na partida de estreia do torneio.

A Copa Sul-Sudeste tem 12 equipes participantes em duas chaves, com seis times em cada. Cada clube fará três jogos como mandante e três como visitante contra as equipes do outro grupo. Cada um fará seis jogos, enquanto os finalistas terão disputado no máximo dez.

O torneio será realizado de 25 de março a 7 de junho, período exclusivo para a disputa das copas regionais (Copa Verde e Copa do Nordeste), garantindo previsibilidade ao calendário das equipes. O campeão irá assegurar vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

COMO FOI A ESTREIA

O Tigre mostrou organização e intensidade contra o América-MG ao longo da primeira etapa, controlando as ações e pressionando a saída de bola adversária, sendo recompensado aos 36 minutos, quando Juninho roubou a bola do rival para colocar o Aurinegro em vantagem.

Na etapa complementar, o confronto ganhou mais equilíbrio. O adversário passou a adotar postura mais agressiva e chegou ao empate aos 21 minutos. O Novorizontino seguiu competitivo, buscando o ataque principalmente em transições rápidas, mas o placar ficou em 1 a 1.