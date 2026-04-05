Tereos abre inscrições para o programa de estágio Jovens Talentos

A Tereos, uma das líderes globais nos mercados de açúcar, etanol, energia e amidos, está com inscrições abertas para o programa de estágio Jovens Talentos. Com mais de 100 vagas em diversas áreas, a iniciativa é voltada a estudantes universitários a partir do terceiro semestre dos cursos de Engenharias (todas), Direito, Ciências Contábeis, Administração, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Estatística, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Internacionais, Nutrição, Letras e Psicologia, com formação prevista a partir de julho de 2027.

As atividades de estágio têm início em meados de maio, próximo ao começo da safra 2026/27, e duração estimada de 11 meses. Há possibilidade de renovação por mais 12 meses, a depender do ano de formação. Para participar, os candidatos devem residir próximos às unidades da Tereos ou ter disponibilidade para mudança.

As vagas estão distribuídas nas seguintes localidades: Unidade Tanabi (Tanabi, SP), Escritório Corporativo (São José do Rio Preto, SP), Usina Vertente (Guaraci, SP), Unidade Cruz Alta (Olímpia, SP), Unidade São José (Colina, SP), Unidade Mandu (Guaíra, SP), Tereos Amido & Adoçantes (Palmital, SP) e Centro Logístico (Rio de Janeiro, RJ).

Ao longo da jornada, os participantes contam com uma trilha completa de aprendizado, acompanhamento de desempenho e desenvolvimento de um projeto diretamente ligado à sua área de atuação, fortalecendo competências técnicas e comportamentais.

“O programa Jovens Talentos representa, para a Tereos, muito mais do que uma porta de entrada para futuros profissionais, ele é um pilar da nossa estratégia de desenvolvimento humano e de continuidade do nosso negócio. Ao longo dos anos, temos visto como essa iniciativa transforma trajetórias e gera impacto real na formação de líderes que crescerão junto com a companhia”, comenta Rui Carvalho, Diretor de Recursos Humanos da Tereos.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, o programa oferece benefícios como vale-alimentação, vale-refeição (ou refeitório, dependendo da unidade), vale-transporte ou fretado e assistência odontológica. O processo seletivo inclui testes online, dinâmicas, vídeo entrevistas e entrevistas individuais, até a etapa final de contratação. As inscrições vão até o dia 4 de maio pelo link: https://tereos.across.jobs/.