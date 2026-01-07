Tereos abre 400 vagas de emprego para a safra no Noroeste Paulista

A Tereos, uma das líderes na produção de açúcar, etanol e energia renovável do país, abriu processo seletivo para a safra 26/27 com aproximadamente 400 oportunidades em diversas áreas. As vagas contemplam posições safristas e efetivas nas unidades Andrade, Cruz Alta, Mandu, São José, Tanabi e Vertente, alinhadas à operação da companhia.

As contratações abrangem funções operacionais e técnicas, como auxiliar industrial, mecânico, operador de movimentação de açúcar, analista de laboratório, tratorista, motorista, auxiliar de serviços gerais, operador de motobomba e de colhedora. A iniciativa busca profissionais para atuar diretamente nas operações da companhia durante o próximo ciclo.

A Tereos também oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, auxílio-farmácia e transporte, reforçando o cuidado com seus colaboradores. O processo seletivo inclui etapas como entrevistas com equipes de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e liderança, testes práticos, exames admissionais e integração.

Os interessados podem enviar currículo até 20 de janeiro pelos números de WhatsApp, ou realizar a entrega presencial nas portarias das unidades. A empresa mantém sua política de diversidade e inclusão, garantindo espaço para pessoas com deficiência no processo seletivo.

Confira os contatos das unidades para envio do currículo: Unidade Andrade, em Pitangueiras: (17) 99605-8103; Unidade Cruz Alta, em Olímpia: (17) 99676-6389; Unidade Mandu, em Guaíra: (17) 99729-2177; Unidade São José, em Colina: (17) 99631-0318; Unidade Tanabi, em Tanabi: (17) 99749-5242; e Usina Vertente, em Guaraci: (17) 99732-7390.