Tenista conquista título inédito para Catanduva no Bahia Junior Cup
Foto: Divulgação - Mateus e Rafael mostraram alto nível técnico no jogo decisivo
Mateus Silva Queiroz fez dupla com Rafael Pena, de Rio Preto, e garantiu a medalha de prata
Por Da Reportagem Local | 02 de dezembro, 2025

O catanduvense Mateus Silva Queiroz conquistou título internacional inédito para Catanduva disputando o Bahia Junior Cup, torneio tradicional de tênis que ocorre anualmente em Salvador/BA. O evento, que soma pontos para o ranking mundial, chegou em sua 40ª edição em 2025 e é promovido pela Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

Mateus jogou em duas categorias: simples e duplas. No simples, chegou até as quartas de final, perdendo para o cabeça de chave número 1. Nas duplas, jogando com Rafael Pena, de São José do Rio Preto, conquistou a medalha de prata, tornando-se vice-campeões sul-americanos de tênis da Cosat, categoria 14 anos.

Na disputa do título, Mateus e Rafael jogaram contra uma dupla do Paraná e de Santa Catarina. Em uma partida extremamente equilibrada, os atletas mostraram alto nível técnico na decisão.

“É um título inédito para Catanduva. Apesar de rivais na categoria simples – com várias partidas disputadas entre eles – Mateus e Rafael formam uma excelente dupla e o vice-campeonato sul-americano mostrou isso”, comentou o técnico Tulio Crepaldi, da Academia MTennis.

“Foi uma excelente experiência, uma competição de muitos aprendizados. Tive a oportunidade de jogar em um lugar totalmente diferente da onde moro e treino, com o piso da quadra sendo diferente e tendo que me adaptar com essas condições. Me sai bem e sigo confiante, treinando”, comentou Mateus Queiroz.

Segundo seu treinador, que o acompanha desde os 7 anos de idade, Mateus jogou em quadra “dura” (de cimento, em que o piso é mais rápido que o saibro – tipo de quadra usada nos treinos de Catanduva). “Foi feita uma semana de preparação em quadra dura para Mateus conseguir competir na Bahia. Apesar do pouco tempo de treino, ele se adaptou muito bem e surpreendeu chegando à grande final”, completou Crepaldi, destacando que o atleta é muito ágil.

BRASILEIRO

Em recente competição em Rio Preto, no Campeonato Brasileiro, Mateus e Rafael conquistaram o título de duplas. No simples, Mateus Queiroz chegou à decisão e sagrou-se vice-campeão.

