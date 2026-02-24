Grêmio Catanduvense inicia preparação do elenco para o Paulista Sub-23

Reapresentação aconteceu na sexta-feira, no campo do Santa Rosa, marcando o primeiro treino do ano

Após 5 anos longe das competições oficiais, o Grêmio Catanduvense voltou a movimentar seu elenco profissional e iniciou oficialmente a preparação para a temporada 2026. O clube disputará o Campeonato Paulista da Série B, também conhecido como Paulistão Sub-23, competição que começa em abril e contará com 24 equipes.

A reapresentação aconteceu na sexta-feira, 20, no campo do Santa Rosa, marcando o primeiro treino do ano. A atividade foi comandada pelo técnico Kerlem Santos e acompanhada de perto pelo presidente do clube, Sérgio Gomes, sinalizando o envolvimento direto da diretoria neste novo ciclo.

O retorno representa um passo importante para a reconstrução do clube, que ficou cinco temporadas sem disputar qualquer competição oficial. Agora, a aposta é na base e na formação de jovens talentos, já que o torneio é voltado a atletas com até 23 anos.

Na primeira fase, o Grêmio Catanduvense integra o Grupo 2, ao lado de AE Santacruzense, Independente FC, Mogi Mirim EC, São Carlos FC e SE Matonense. A chave reúne equipes tradicionais do interior paulista, prometendo disputa equilibrada por vagas na próxima fase.

A movimentação da sexta-feira simboliza mais do que o início de uma pré-temporada: representa a retomada de um projeto esportivo que busca recolocar o Grêmio Catanduvense no cenário competitivo do futebol paulista, reacendendo a expectativa da torcida e fortalecendo o esporte na cidade.

Fonte: Universo Esportivo