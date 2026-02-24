Catanduva segura o empate com um a menos contra o Rio Branco

Com um jogador a menos, o Catanduva segurou o empate diante do Rio Branco, no sábado, em Americana. O jogo pela 8ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista terminou sem gols. Com o resultado, o Santo caiu para a 4ª colocação na tabela de classificação, com 15 pontos, atrás da líder Portuguesa Santista, com 18, Marília, também com 18, e Rio Claro, que subiu para 17.

Em Americana, o primeiro tempo foi de pressão catanduvense, com a primeira chance com João Igor logo aos 40 segundos. Brito, aos 17 minutos, Cezane e depois Gustavo Henrique levaram perigo. Matheus Inácio, goleiro do Rio Branco, garantiu o zero com duas importantes defesas.

Depois do intervalo, o Catanduva assustou com Franklin, em nova defesa de Matheus Inácio. O Tigre cresceu na partida: Gui Vieira acertou o travessão, e João Ygor também teve boa chance. A pressão aumentou após a expulsão de Rodrigo, aos 25, mas ninguém balançou as redes.

“Nós temos que enaltecer a força do grupo, jogar com um a menos não é fácil contra uma equipe de muita qualidade. O Rio Branco tem jogadores de Série A2, que são valorizados no estado de São Paulo. Tivemos até a oportunidade de vencer a partida, mas acho que o empate fora de casa nessa competição é considerado um resultado bom”, avaliou o técnico Ivan Canela.

O próximo compromisso do Santo é contra o Marília, na quarta-feira, às 19h30, no Estádio Silvio Salles, em confronto direto pelas primeiras posições. O adversário bateu o União São João por 1 a 0 na rodada e assumiu a liderança provisória da competição. A partida será transmitida ao vivo pela rádio Vida FM em 94.9 e pelo canal Vida FM Catanduva no Youtube.