Professoras do CTC integram equipe técnica da Seleção Paulista de Karate

As professoras Gislaine (3º Dan) e Gabrielle (5º Dan), do Clube de Tênis Catanduva, passam a integrar a Comissão Técnica da Seleção Paulista de Karate, reforçando a representatividade e a excelência do trabalho desenvolvido pela instituição na modalidade.

Para marcar o início dessa nova fase, as duas participaram do 1° treino técnico voltado aos treinadores da seleção, realizado no Centro de Treinamento de Lutas do Allianz Parque, na capital paulista. O encontro reuniu membros da comissão técnica para alinhamento estratégico e aprimoramento dos processos de preparação dos atletas.

Em carta que formaliza o convite, a trajetória das professoras é destacada como exemplar para o karatê paulista. “Motivo pelo qual acreditamos que sua participação será fundamental para o desenvolvimento técnico e estratégico da equipe”, diz o documento assinado por Rogério Yukiro Saito, diretor técnico da seleção.

Na condição de integrantes da comissão, Gislaine e Gabrielle contribuirão diretamente na preparação, avaliação e orientação dos atletas, colaborando para o fortalecimento institucional da Seleção Paulista e para a elevação do nível técnico do karatê no Estado.

“Realmente é uma satisfação e uma honra estar, desde 2017, fazendo parte da comissão técnica da Seleção Paulista de Karatê”, destaca a professora Gabrielle.