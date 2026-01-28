Tecnologia eleva padrão dos exames de endoscopia e colonoscopia no HUSD

A Unimed Catanduva segue avançando em inovação e qualidade assistencial com a aquisição de dois equipamentos Evis X1 Olympus, tecnologia de última geração utilizada na realização de exames de endoscopia e colonoscopia, para o Hospital Unimed São Domingos (HUSD). O investimento de mais de R$ 1,3 milhão reforça o compromisso da cooperativa em oferecer diagnósticos cada vez mais precisos e seguros à população.

Os novos equipamentos passam a integrar o setor de Endoscopia do HUSD, elevando o padrão tecnológico dos exames por meio de imagens de altíssima definição, maior detalhamento das estruturas internas e recursos avançados que auxiliam na detecção precoce de alterações gastrointestinais.



Além de beneficiar diretamente os pacientes, a nova tecnologia também representa importante avanço para os médicos especialistas, proporcionando mais assertividade nos diagnósticos e apoio na tomada de decisões clínicas.

Segundo o cirurgião do aparelho digestivo, Leandro Centurion, a chegada dos novos equipamentos marca um salto significativo na qualidade dos exames. “É o que tem de melhor no mundo neste segmento, com imagem 4K e vários tipos de coloração que vão facilitar e melhorar demais o encontro de pequenas e novas lesões, a fim de fazermos o tratamento adequado aos pacientes”, afirma.

O médico Sergio Centurion, também cirurgião do aparelho digestivo, complementa: “os aparelhos têm uma resolução espetacular, o que facilitará os exames tanto para médicos quanto para pacientes”.

A aquisição dos equipamentos Evis X1 Olympus faz parte de um conjunto de investimentos em tecnologia, inovação e infraestrutura hospitalar, consolidando o Hospital Unimed São Domingos como referência regional em atendimento de média e alta complexidade.