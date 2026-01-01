Técnico de segurança tem apoio da Unimed para correr a São Silvestre

A Unimed Catanduva patrocinou a participação de Reginaldo José de Carvalho, técnico de segurança do trabalho da cooperativa, na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, uma das provas mais importantes do atletismo brasileiro. A iniciativa reforça o compromisso com a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida entre seus colaboradores.

Com 18 anos de casa na Unimed Catanduva, Reginaldo iniciou sua trajetória de mudança de hábitos por meio das ações da Medicina Preventiva, que contribuíram para a perda de peso, melhoria do condicionamento físico e adoção de rotina mais saudável. A corrida passou a fazer parte do seu dia a dia e se tornou importante estímulo para manter o foco na saúde.

A preparação para a São Silvestre envolveu treinos regulares, acompanhamento e dedicação, culminando na participação em um dos maiores eventos esportivos do país.

Para Reginaldo, o apoio da Unimed foi fundamental nesse processo. “Nesse período que frequento a Medicina Preventiva, cerca de oito anos, consegui eliminar 28 quilos do meu peso e isso tudo através das atividades e com o apoio da equipe multidisciplinar”, destaca.

A ação integra as iniciativas da Unimed Catanduva voltadas à valorização das pessoas, incentivo ao esporte e estímulo a hábitos saudáveis, reforçando que cuidar da saúde vai muito além do ambiente de trabalho.