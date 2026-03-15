Teatro infantil é atração no palco do Sesc Catanduva neste domingo

O teatro de bonecos “Mamulengo, a História do Forró”, da Cia Manopla, é a atração deste domingo, no Sesc Catanduva. A apresentação começa às 10h30, no Quiosque B, e tem entrada gratuita para todo o público, sem retirada de ingressos. A classificação indicativa é livre.

Embarque em uma viagem cultural no espetáculo de mamulengo que revela a emocionante história de amor entre Seu Oliveira e Julieta. Através de uma narrativa envolvente, a partir de uma história real, o público descobrirá a fascinante jornada do forró em sua vinda a São Paulo.

A dramaturgia do espetáculo foi inspirada na verdadeira jornada de Seu Oliveira, que veio para a capital paulista em busca de melhores oportunidades, deixando para trás a sua esposa Julieta e os seus filhos. Sua trajetória reflete a experiência de muitos nordestinos.

Anos depois, parte dos filhos de Seu Oliveira seguiu o legado cultural da família, contribuindo para a preservação e disseminação das tradições nordestinas com a Banda “Ó do Forró”. As composições do grupo compõem a trilha sonora do espetáculo que será apresentada ao vivo.