Cultura
Teatro infantil é atração no palco do Sesc Catanduva neste domingo
Foto: Wesley Soares/Cia Manopla - Espetáculo de mamulengo revela a história de amor entre Seu Oliveira e Julieta
Espetáculo narra o amor de Seu Oliveira e Julieta, entrelaçado à trajetória do forró em São Paulo
Por Da Reportagem Local | 20 de março, 2026

O teatro de bonecos “Mamulengo, a História do Forró”, da Cia Manopla, é a atração deste domingo, no Sesc Catanduva. A apresentação começa às 10h30, no Quiosque B, e tem entrada gratuita para todo o público, sem retirada de ingressos. A classificação indicativa é livre.

Embarque em uma viagem cultural no espetáculo de mamulengo que revela a emocionante história de amor entre Seu Oliveira e Julieta. Através de uma narrativa envolvente, a partir de uma história real, o público descobrirá a fascinante jornada do forró em sua vinda a São Paulo.

A dramaturgia do espetáculo foi inspirada na verdadeira jornada de Seu Oliveira, que veio para a capital paulista em busca de melhores oportunidades, deixando para trás a sua esposa Julieta e os seus filhos. Sua trajetória reflete a experiência de muitos nordestinos.

Anos depois, parte dos filhos de Seu Oliveira seguiu o legado cultural da família, contribuindo para a preservação e disseminação das tradições nordestinas com a Banda “Ó do Forró”. As composições do grupo compõem a trilha sonora do espetáculo que será apresentada ao vivo.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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