Região
Tabapuã divulga programação oficial do TabaFolia com shows e DJs
Foto: Divulgação - TabaFolia terá shows de Nossa Vibe, Beka e Banda e Deejay Juninho
Serão duas noites de desfile e música ao vivo, com saída na Rodoviária, mais duas matinês no domingo e na terça
Por Da Reportagem Local | 04 de fevereiro, 2026

A programação oficial do TabaFolia 2026 está definida e vai trazer agenda diversificada de atividades carnavalescas, promovendo cultura, lazer e entretenimento. Serão dias de muita animação, com desfiles, matinês e shows ao vivo, celebrando o Carnaval com organização e segurança, garantindo diversão, cultura e lazer para todas as idades.

As atrações começam no sábado, dia 14 de fevereiro, às 20h30, com desfile saindo da Rodoviária às 21h. Haverá shows da banda Nossa Vibe e do Deejay Juninho. Na noite de segunda-feira, 16, o cronograma será o mesmo, com shows de Beka e Banda e Deejay Juninho.

No domingo e na terça-feira, dias 15 e 17, serão realizadas matinês para envolver a criançada na folia e proporcionar diversão para a família toda. A programação começa às 16h e terá shows de Beka e Banda, mais Deejay Juninho. A organização envolve a Prefeitura de Tabapuã, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social.

