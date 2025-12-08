Suspeito de feminicídio é preso e DDM investiga o caso

Mulher foi encontrada pelos policiais inconsciente e com ferimentos na cabeça

A Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos suspeito de matar a companheira no Jardim Monte Líbano, em Catanduva. Foram os vizinhos que acionaram a PM, na madrugada de domingo, 7, um dia depois de ouvirem discussão e gritos de socorro, seguido por total silêncio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais tentaram chamar no portão e, sem resposta, pularam o muro e encontraram o corpo de Ana Paula Goulart, de 39 anos, caído ao chão. Ela estava inconsciente e com ferimentos visíveis na cabeça. O médico do Samu confirmou o óbito.

Apuração feita pela Polícia Civil indicou histórico de violência doméstica e que ambos eram usuários de drogas. Após separação recente, ela solicitou medida protetiva, porém eles reataram o relacionamento. No local dos fatos, não havia sinais de latrocínio e uma faca foi apreendida.

O suspeito foi localizado nas imediações, quando tentava retornar ao imóvel onde o crime ocorreu. Ele teve a prisão preventiva expedida pela Vara Criminal e permanece à disposição da Justiça. A condução do caso prossegue pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).