Supi é tricampeão brasileiro de xadrez e garante vaga para Olimpíada

O Grande Mestre Luís Paulo Supi, 29 anos, conquistou o tricampeonato brasileiro de xadrez. Depois de sete dias de disputas e 11 rodadas marcadas pelo equilíbrio técnico, no salão de eventos do Timbó Park Hotel, em Santa Catarina, ele garantiu o título mais importante do calendário nacional. Foram sete vitórias e quatro empates, somando 9 pontos.

Supi ainda vaga para a seleção olímpica de 2026. “Após 11 partidas muito difíceis, conquistei mais uma vez o título mais importante do calendário Brasileiro. Sigo me aproximando dos 2600 (2576 atualmente) e garanti minha 5ª classificação consecutiva para a Equipe Olímpica, que disputará a Olimpíada no Uzbequistão no próximo ano”, comemorou ele, nas redes sociais.

A definição do título nacional foi definida apenas na última rodada. O Grande Mestre Alexandr Fier terminou como vice-campeão brasileiro, com 8,5 pontos, enquanto o Mestre Internacional Diego Di Berardino ficou em terceiro, com 8 pontos. Também tiveram boas atuações os Mestres Internacionais Roberto Molina e Lucas Cardoso, que terminaram na quarta e quinta posições.

O catanduvense Luís Paulo Supi sagrou-se campeão de todas as categorias de xadrez que participou ao longo de sua carreira. É Grande Mestre de Xadrez desde 2018 e professor da modalidade, carregando agora o tricampeonato brasileiro (2021, 2023, 2025) e a fama de ter derrotado o campeão mundial Magnus Carlsen em uma partida online em 2020.