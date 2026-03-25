SP pagou até por obra fantasma na gestão Doria/Garcia, indica auditoria

O Estado de São Paulo pagou por obras fantasmas e bancou preços superfaturados em um programa de construção de estradas no interior do estado, revelam auditorias da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP). A informação é do Portal Metrópoles.

As investigações da CGE-SP sobre o programa Melhor Caminho se referem a obras da gestão João Doria/Rodrigo Garcia. O Ministério Público de São Paulo já abriu cerca de 150 inquéritos sobre o caso, e o Metrópoles já havia mostrado diversas suspeitas sobre as obras.

“Uma das auditorias, por exemplo, mostra que foi pago um projeto para uma estrada em Andradina, onde a pavimentação já existia. Em 15 municípios, foram pagos projetos de obras que foram canceladas, causando prejuízo de R$ 471 mil”, detalha o site.

A auditoria também constatou que foram pagos R$ 7,6 milhões por primeiras medições em obras em que a única coisa que havia sido feita era a instalação da placa, anunciando a promessa de melhorias.

As auditorias encontraram ainda treinamentos junto aos municípios que nunca foram realizados. Da mesma forma, o estado pagou por uma frota de 83 veículos, mas a quantidade real de carros era de 29 – prejuízo de quase R$ 1 milhão.

“Há indícios de prejuízos ao erário tanto na elaboração dos projetos, quanto na execução das obras, com serviços prestados de baixa qualidade técnica ou, até mesmo, desnecessários”, diz a auditoria. Leia mais no metropoles.com.

REGIÃO

O Programa Melhor Caminho teve atuação em Catanduva com liberação de recursos para recuperação de estradas rurais. A região também recebeu verbas, incluindo melhorias em estradas vicinais, como a de Catiguá-Catanduva, com R$ 13,1 milhões – cuja entrega aconteceu no ano passado, apesar de o convênio ter sido assinado em 2022, na gestão de Rodrigo Garcia.

Em 2021, o prefeito Padre Osvaldo (PL) chegou a anunciar verba de R$ 9 milhões para o mesmo trecho, após encontro na capital com o então governador João Doria e seu padrinho político, Marco Vinholi (PSDB). Na ocasião, Doria anunciou investimento de R$ 2 bilhões em estradas.