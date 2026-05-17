SP confirma mais dois casos de febre amarela e reforça alerta para vacinação

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou, na quarta-feira, 13, dois casos de febre amarela no estado, totalizando nove casos da doença em 2026. Os novos registros ocorreram na região do Vale do Paraíba, na cidade de Lagoinha, envolvendo dois homens, de 64 e 54 anos, que evoluíram para óbito, ambos sem histórico de vacinação.

Os casos se somam aos sete confirmados anteriormente no estado. Na região do Vale do Paraíba, foram oito casos da doença, nas cidades de Cunha, Cruzeiro e Lagoinha, sendo quatro óbitos nesta última e um em Cunha. Já na região de Sorocaba, um homem de 43 anos, morador de Araçariguama, evoluiu para cura. Todos os pacientes não estavam vacinados contra a doença.

Diante do cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça o alerta para a importância da vacinação, considerada a principal medida de prevenção e controle da doença. A imunização é recomendada para toda a população paulista desde 2019 e está disponível gratuitamente. Crianças devem tomar uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos.

A orientação é que pessoas que ainda não receberam a vacina procurem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a situação vacinal, especialmente antes de viagens para áreas rurais, de mata ou regiões com circulação do vírus. Para garantir a proteção adequada, a vacina deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da exposição ao risco.