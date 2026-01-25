Sobreviventes, últimos 110 orelhões da cidade serão desativados até 2028

O orelhão, aparelho telefônico que durante décadas serviu à população, caminha para a extinção. A Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações iniciou este mês um processo definitivo de remoção dos telefones públicos, que vai se prolongar até o final de 2028. Hoje, os que ainda restam pelas ruas permitem ligações locais e nacionais gratuitas para telefones fixos.
Houve um tempo em que as pessoas só tinham os orelhões para fazer ligações DDD e DDI com fichas como as que são utilizadas em brinquedos dos parques de diversão. Depois elas foram substituídas por cartões carregados nas agências ou correspondentes da Telefônica, a atual Vivo.
São muitas histórias relacionadas aos orelhões. Jovens que estudavam fora e tinham que ligar para os pais, namorados que atrapalhavam a fila ao demorar muito tempo usando o telefone público, pessoas que marcavam hora para ligar para um orelhão e o contato do outro lado pudesse atender. Tinha também quem pedisse fichas emprestadas para conseguir concluir a conversa.
Era a magia de uma época em que uma ligação deixava de estar na palma da sua mão para estar no final da rua ou numa praça. Em Catanduva, atualmente, segundo a Anatel, existem 110 orelhões ativos. É a terceira maior quantidade do Noroeste Paulista: são 377 aparelhos em São José do Rio Preto e 114 em Araçatuba. Depois aparecem Votuporanga, com 74, e Birigui, com 52.
Segundo a Anatel, a retirada será feita de forma gradual e segue tendência observada em todo o país, impulsionada pela popularização dos celulares e pela queda no uso do serviço público de telefonia. Além disso, com o fim dos contratos, Algar, Claro, Oi, Sercomtel e Telefônica deixam de ter a obrigação legal de manter a infraestrutura de telefones públicos.
|
ORELHÕES NA REGIÃO DE CATANDUVA
|
Município
|
Quantidade
|
Ariranha
|
15
|
Cajobi
|
15
|
Catanduva
|
110
|
Catiguá
|
15
|
Elisiário
|
16
|
Embaúba
|
11
|
Ibirá
|
20
|
Irapuã
|
15
|
Itajobi
|
15
|
Marapoama
|
14
|
Novais
|
14
|
Novo Horizonte
|
47
|
Olímpia
|
43
|
Palmares Paulista
|
14
|
Paraíso
|
15
|
Pindorama
|
16
|
Sales
|
19
|
Santa Adélia
|
23
|
Tabapuã
|
16
|
Urupês
|
14
|
TOTAL
|
467
Fonte: Anatel
Autor