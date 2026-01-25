Sobreviventes, últimos 110 orelhões da cidade serão desativados até 2028

O orelhão, aparelho telefônico que durante décadas serviu à população, caminha para a extinção. A Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações iniciou este mês um processo definitivo de remoção dos telefones públicos, que vai se prolongar até o final de 2028. Hoje, os que ainda restam pelas ruas permitem ligações locais e nacionais gratuitas para telefones fixos.

Houve um tempo em que as pessoas só tinham os orelhões para fazer ligações DDD e DDI com fichas como as que são utilizadas em brinquedos dos parques de diversão. Depois elas foram substituídas por cartões carregados nas agências ou correspondentes da Telefônica, a atual Vivo.

São muitas histórias relacionadas aos orelhões. Jovens que estudavam fora e tinham que ligar para os pais, namorados que atrapalhavam a fila ao demorar muito tempo usando o telefone público, pessoas que marcavam hora para ligar para um orelhão e o contato do outro lado pudesse atender. Tinha também quem pedisse fichas emprestadas para conseguir concluir a conversa.

Era a magia de uma época em que uma ligação deixava de estar na palma da sua mão para estar no final da rua ou numa praça. Em Catanduva, atualmente, segundo a Anatel, existem 110 orelhões ativos. É a terceira maior quantidade do Noroeste Paulista: são 377 aparelhos em São José do Rio Preto e 114 em Araçatuba. Depois aparecem Votuporanga, com 74, e Birigui, com 52.

Segundo a Anatel, a retirada será feita de forma gradual e segue tendência observada em todo o país, impulsionada pela popularização dos celulares e pela queda no uso do serviço público de telefonia. Além disso, com o fim dos contratos, Algar, Claro, Oi, Sercomtel e Telefônica deixam de ter a obrigação legal de manter a infraestrutura de telefones públicos.

ORELHÕES NA REGIÃO DE CATANDUVA Município Quantidade Ariranha 15 Cajobi 15 Catanduva 110 Catiguá 15 Elisiário 16 Embaúba 11 Ibirá 20 Irapuã 15 Itajobi 15 Marapoama 14 Novais 14 Novo Horizonte 47 Olímpia 43 Palmares Paulista 14 Paraíso 15 Pindorama 16 Sales 19 Santa Adélia 23 Tabapuã 16 Urupês 14 TOTAL 467

Fonte: Anatel