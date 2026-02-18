Smel habilita 45 esportistas no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026

A Comissão de Análise de Documentos da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) divulgou a relação de 45 candidatos habilitados no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026. A decisão foi baseada em análise documental e avaliação de mérito esportivo, levando em conta critérios técnicos, índices, resultados oficiais e demais requisitos regulamentares previstos.
“A Comissão certifica que todos os candidatos constantes na relação atenderam às exigências formais e aos parâmetros técnicos definidos para a concessão do benefício”, informou.
A listagem, publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 13, traz quatro atletas contemplados com a bolsa estudantil, com apoio financeiro de R$ 250 mensais; sete com bolsa nacional, com auxílio de R$ 600 mensais, e os demais com bolsa estadual, no valor de R$ 525. Os valores foram reajustados no mês passado.
Antes, o Executivo destinava R$ 13 mil mensais, na somatória, aos atletas bolsistas. Com o reajuste, o valor passou para R$ 20,5 mil mensais. Para receber o auxílio financeiro, o atleta deve ter idade mínima de 10 anos, residir em Catanduva há pelo menos 2 anos e ter obtido resultados entre o 1º, 2º e 3º lugares, individuais ou coletivos, em competições oficiais a partir de 2024.
Além da atualização, o Programa Bolsa Esporte Olímpico passou a priorizar o desempenho esportivo, reconhecendo atletas que representam o município e se destacam em suas modalidades, garantindo mais transparência, justiça e valorização do esporte. Até então, o programa também levava em conta a renda familiar dos candidatos.
Os candidatos considerados inabilitados na seletiva ainda podem requerer informações sobre os fundamentos que levaram à decisão. Para isso, devem protocolar requerimento formal junto à Central de Atendimento da Prefeitura, direcionado à Smel, solicitando esclarecimentos referentes ao Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026.
|
CANDIDATOS HABILITADOS NO BOLSA ATLETA OLÍMPICO 2026
|
Pércida Ap. de Oliveira Milan
|
Atletismo
|
Fábio Rodrigues Pereira
|
Atletismo
|
Washington Luis Moraes Cesar
|
Atletismo
|
Tais de Paula Lazarini
|
Atletismo PCD
|
Wagner Gomes de Oliveira
|
Atletismo PCD
|
Samantha Maria do Nascimento
|
Basquete
|
Ana Clara de Campos R. Santana
|
Basquete
|
Yasmim Camily dos Santos Morial
|
Basquete
|
Maria Eduarda Lima
|
Basquete
|
Wanderson Silva dos Santos
|
Boxe
|
Nádia Isabela Araujo Ferreira
|
Ginástica Artística
|
Phietra D'Avanzo de Paula
|
Ginástica Artística
|
Mariana de Lima Salvador
|
Ginástica Artística
|
Emily Nogueira Aroni
|
Ginástica Artística
|
Rodrigo Junior Rebolo Bispo
|
Handebol
|
Bruno Moreno
|
Handebol
|
Eduardo Ferreira Freire
|
Handebol
|
Michel Flavio de Almeira
|
Jiu-Jitsu
|
Fabio de Oliveira Rossi
|
Jiu-Jitsu
|
Matheus Rado Capristo
|
Jiu-Jitsu
|
Jonathas Santana Souza
|
Jiu-Jitsu
|
Murilo Batista Rodrigues
|
Judô
|
Sara Nascimento de Almeida
|
Judô
|
Vicelazio Silva Neto
|
Kickboxing
|
João Gabriel Aristides
|
Kung Fu
|
Pedro Henrique Fatori Pereira
|
Natação
|
Valentina Neves Bruschi
|
Natação
|
Renan Lopes
|
Natação
|
Miguel de Lima Favato
|
Natação
|
Ademir Aparecido Santaela
|
Natação PCD
|
Ricardo Uvinha
|
Natação PCD
|
Felipe Tulio de Oliveira Ramos
|
Supino Raw
|
Jenilson da Silva Almeida
|
Supino Raw
|
Geverson Eduardo Ramos
|
Supino Raw
|
Diego Henrique de Souza
|
Supino Raw
|
Gustavo Matheus Gandra
|
Taekwondo
|
Victor Furoni Lima
|
Taekwondo
|
Thais Aparecida Brunelli
|
Voleibol
|
Jaqueline Soares Macedo
|
Voleibol
|
Pablo Felipe Bento da Silva
|
Voleibol
|
Enrico Ornellas Luzzi
|
Voleibol
|
Ana Leticia Miranda Lamana
|
Xadrez
|
Adriele de Almeida Martins
|
Xadrez
|
Luiz Miguel Mello da Silva
|
Xadrez
|
Rafael de Castro
|
Xadrez
