Smel habilita 45 esportistas no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026

A Comissão de Análise de Documentos da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) divulgou a relação de 45 candidatos habilitados no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026. A decisão foi baseada em análise documental e avaliação de mérito esportivo, levando em conta critérios técnicos, índices, resultados oficiais e demais requisitos regulamentares previstos.

“A Comissão certifica que todos os candidatos constantes na relação atenderam às exigências formais e aos parâmetros técnicos definidos para a concessão do benefício”, informou.

A listagem, publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 13, traz quatro atletas contemplados com a bolsa estudantil, com apoio financeiro de R$ 250 mensais; sete com bolsa nacional, com auxílio de R$ 600 mensais, e os demais com bolsa estadual, no valor de R$ 525. Os valores foram reajustados no mês passado.

Antes, o Executivo destinava R$ 13 mil mensais, na somatória, aos atletas bolsistas. Com o reajuste, o valor passou para R$ 20,5 mil mensais. Para receber o auxílio financeiro, o atleta deve ter idade mínima de 10 anos, residir em Catanduva há pelo menos 2 anos e ter obtido resultados entre o 1º, 2º e 3º lugares, individuais ou coletivos, em competições oficiais a partir de 2024.

Além da atualização, o Programa Bolsa Esporte Olímpico passou a priorizar o desempenho esportivo, reconhecendo atletas que representam o município e se destacam em suas modalidades, garantindo mais transparência, justiça e valorização do esporte. Até então, o programa também levava em conta a renda familiar dos candidatos.

Os candidatos considerados inabilitados na seletiva ainda podem requerer informações sobre os fundamentos que levaram à decisão. Para isso, devem protocolar requerimento formal junto à Central de Atendimento da Prefeitura, direcionado à Smel, solicitando esclarecimentos referentes ao Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026.