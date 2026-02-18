Política
Smel habilita 45 esportistas no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026
Foto: Governo de SP - Judoca Sara Almeida conquistou Bolsa Atleta na categoria nacional
Com base nas novas regras, definição levou em consideração apenas o mérito esportivo
Por Guilherme Gandini | 18 de fevereiro, 2026

A Comissão de Análise de Documentos da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) divulgou a relação de 45 candidatos habilitados no Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026. A decisão foi baseada em análise documental e avaliação de mérito esportivo, levando em conta critérios técnicos, índices, resultados oficiais e demais requisitos regulamentares previstos.

“A Comissão certifica que todos os candidatos constantes na relação atenderam às exigências formais e aos parâmetros técnicos definidos para a concessão do benefício”, informou.

A listagem, publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 13, traz quatro atletas contemplados com a bolsa estudantil, com apoio financeiro de R$ 250 mensais; sete com bolsa nacional, com auxílio de R$ 600 mensais, e os demais com bolsa estadual, no valor de R$ 525. Os valores foram reajustados no mês passado.

Antes, o Executivo destinava R$ 13 mil mensais, na somatória, aos atletas bolsistas. Com o reajuste, o valor passou para R$ 20,5 mil mensais. Para receber o auxílio financeiro, o atleta deve ter idade mínima de 10 anos, residir em Catanduva há pelo menos 2 anos e ter obtido resultados entre o 1º, 2º e 3º lugares, individuais ou coletivos, em competições oficiais a partir de 2024.

Além da atualização, o Programa Bolsa Esporte Olímpico passou a priorizar o desempenho esportivo, reconhecendo atletas que representam o município e se destacam em suas modalidades, garantindo mais transparência, justiça e valorização do esporte. Até então, o programa também levava em conta a renda familiar dos candidatos.

Os candidatos considerados inabilitados na seletiva ainda podem requerer informações sobre os fundamentos que levaram à decisão. Para isso, devem protocolar requerimento formal junto à Central de Atendimento da Prefeitura, direcionado à Smel, solicitando esclarecimentos referentes ao Programa Bolsa Atleta Olímpico 2026.

 

CANDIDATOS HABILITADOS NO BOLSA ATLETA OLÍMPICO 2026

Pércida Ap. de Oliveira Milan

Atletismo

Fábio Rodrigues Pereira

Atletismo

Washington Luis Moraes Cesar

Atletismo

Tais de Paula Lazarini

Atletismo PCD

Wagner Gomes de Oliveira

Atletismo PCD

Samantha Maria do Nascimento

Basquete

Ana Clara de Campos R. Santana

Basquete

Yasmim Camily dos Santos Morial

Basquete

Maria Eduarda Lima

Basquete

Wanderson Silva dos Santos

Boxe

Nádia Isabela Araujo Ferreira

Ginástica Artística

Phietra D'Avanzo de Paula

Ginástica Artística

Mariana de Lima Salvador

Ginástica Artística

Emily Nogueira Aroni

Ginástica Artística

Rodrigo Junior Rebolo Bispo

Handebol

Bruno Moreno

Handebol

Eduardo Ferreira Freire

Handebol

Michel Flavio de Almeira

Jiu-Jitsu

Fabio de Oliveira Rossi

Jiu-Jitsu

Matheus Rado Capristo

Jiu-Jitsu

Jonathas Santana Souza

Jiu-Jitsu

Murilo Batista Rodrigues

Judô

Sara Nascimento de Almeida

Judô

Vicelazio Silva Neto

Kickboxing

João Gabriel Aristides

Kung Fu

Pedro Henrique Fatori Pereira

Natação

Valentina Neves Bruschi

Natação

Renan Lopes

Natação

Miguel de Lima Favato

Natação

Ademir Aparecido Santaela

Natação PCD

Ricardo Uvinha

Natação PCD

Felipe Tulio de Oliveira Ramos

Supino Raw

Jenilson da Silva Almeida

Supino Raw

Geverson Eduardo Ramos

Supino Raw

Diego Henrique de Souza

Supino Raw

Gustavo Matheus Gandra

Taekwondo

Victor Furoni Lima

Taekwondo

Thais Aparecida Brunelli

Voleibol

Jaqueline Soares Macedo

Voleibol

Pablo Felipe Bento da Silva

Voleibol

Enrico Ornellas Luzzi

Voleibol

Ana Leticia Miranda Lamana

Xadrez

Adriele de Almeida Martins

Xadrez

Luiz Miguel Mello da Silva

Xadrez

Rafael de Castro

Xadrez

 

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
