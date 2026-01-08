Smel abre matrículas e rematrículas para atividades esportivas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) deu início, na segunda-feira, 5 de janeiro, às matrículas e rematrículas para as atividades esportivas do ano de 2026. As inscrições são presenciais, realizadas diretamente nos núcleos esportivos do município.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a “iniciativa amplia o acesso ao esporte e à atividade física, com diversas modalidades para todas as idades, incluindo atividades adaptadas e de inclusão, reforçando o compromisso com saúde, bem-estar e qualidade de vida”.

Desde o início da semana estão abertas as inscrições no Conjunto Esportivo Anuar Pachá (Parque Iracema), Conjunto Esportivo Manoel Bota (Glória 3), Núcleo Esportivo do Caic (Solo Sagrado), Núcleo Esportivo do Gaviolli e Núcleo Esportivo da Inclusão Social (Santa Rosa). Na segunda-feira, 12, começarão as inscrições no Conjunto Esportivo João Crippa (São Francisco).

É preciso apresentar cópias do RG ou CPF e do comprovante de residência, exame ou atestado médico e uma foto 3x4. A Smel reforça que as vagas são preenchidas conforme a procura e orienta os interessados a comparecerem ao núcleo desejado com a documentação completa.

MODALIDADES POR NÚCLEO

Conjunto Esportivo Anuar Pachá

Atletismo ACD, Basquete, Funcional, Futebol, Judô, Jiu-Jitsu

Complexo Esportivo Manoel Bota

Funcional, Futebol

Núcleo Esportivo do CAIC

Alongamento, Beach Tennis, Futebol, Futevôlei, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Patins, Taekwondo, Vôlei, Vôlei Adaptado, Xadrez

Núcleo Esportivo do Gaviolli

Capoeira, Funcional, Futsal, Hidroginástica, Judô, Taekwondo

Núcleo Esportivo da Inclusão Social

Condicionamento Físico, Dança de Salão, Futebol, Hidroginástica, Natação, Natação para Pessoas com Deficiência, Vôlei Adaptado

Conjunto Esportivo João Crippa

Funcional, Futsal Infantil, Hidroginástica Mista, Natação, Taekwondo, Vôlei