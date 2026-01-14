Sisu oferta 120 vagas em três cursos do Instituto Federal de Catanduva

O estado de São Paulo contará com a oferta de 14,7 mil vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Dessas, 8.310 serão disponibilizadas em universidades federais e 6.430 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará mais de 274 mil vagas em todo o Brasil.

A edição é considerada a maior da história do programa, com 136 instituições de ensino superior e 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública.

Em Catanduva, são ofertadas 120 vagas nos cursos de Bacharelado de Engenharia de Controle e Automação (40), Licenciatura em Química (40) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40). Ao todo, as vagas estão distribuídas entre 32 campi no estado de São Paulo, com 200 vagas em Barretos, 160 em Araraquara e 160 em Votuporanga.

As inscrições para o Sisu 2026 serão abertas de 19 a 23 de janeiro e devem ser realizadas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br). O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, com apenas uma etapa de inscrição para as vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O resultado sairá no dia 29 de janeiro.

Neste ano, o Sisu aceitará as notas das três edições mais recentes do Enem. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital.