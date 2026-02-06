Sindicatos desmascaram suposto esquema para criar entidade fantasma

Uma tentativa de criar um sindicato de trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral, com base em Vista Alegre do Alto, foi desmascarada após dirigentes sindicais comparecerem ao local de uma assembleia anunciada em edital e encontrarem apenas uma sala vazia. O caso ocorreu na última segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

Os sindicatos tomaram conhecimento da convocação por meio de edital publicado no Diário Oficial da União, que anunciava uma assembleia para fundação do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Vista Alegre do Alto e Região. A iniciativa chamou atenção por atingir bases já representadas por entidades consolidadas e por prever deliberações sobre estatuto, processo eleitoral e representação sindical.

Diante disso, dirigentes e advogados de sindicatos legalmente constituídos decidiram ir pessoalmente ao endereço indicado para acompanhar a suposta assembleia. Eles chegaram antes das 8h, horário marcado para o início, e permaneceram no local até depois das 10h. Durante todo esse período, nenhum trabalhador apareceu. Não houve reunião, não houve quórum e não houve qualquer ato que caracterizasse uma assembleia sindical. O local permaneceu completamente vazio.

Participaram da verificação e da contestação da suposta assembleia representantes dos seguintes sindicatos: Sindalquim (Sindicato dos Empregados na Indústria Química de São José do Rio Preto), Sindicato dos Empregados da Alimentação de São José do Rio Preto, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jaboticabal, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Jales, Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Bebedouro, Sindicato dos Empregados da Alimentação de Bebedouro e Sindicato dos Empregados Frentistas de São José do Rio Preto. Juntas, essas entidades representam mais de 100 mil trabalhadores na região.

Segundo os dirigentes presentes, a ausência total de trabalhadores desmontou, ainda no local, a tentativa de criação da nova entidade. Para impedir que o episódio fosse usado futuramente como se tivesse validade jurídica, os sindicatos decidiram registrar formalmente em cartório, na cidade de Monte Alto, que a assembleia anunciada não aconteceu. O registro foi feito para deixar prova oficial de que, no local, na data e no horário divulgados, não houve reunião nem participação de trabalhadores.

Para o presidente do Sindalquim, João Pedro Alves Filho, o caso expõe uma tentativa clara de criar representação sindical sem base real. “Não apareceu ninguém. Ficamos no local por mais de duas horas e não houve assembleia nenhuma. Registrar isso foi essencial para proteger os trabalhadores e impedir que um papel fosse usado para criar uma representação que não existe”, afirma.

O presidente do Sindicato da Alimentação de Rio Preto, Tiago Gonçalves Pereira, diz que a reação conjunta evitou um problema maior. “Uma iniciativa como essa poderia interferir diretamente em acordos coletivos, salários e direitos. Se não fosse desmascarada ali, alguém poderia tentar usar esse episódio para atingir milhares de trabalhadores sem que eles soubessem”, afirma.

Segundo as entidades, o caso está sendo comunicado aos órgãos competentes para garantir que nenhuma representação sindical seja criada ou alterada sem a presença, o voto e a autorização efetiva dos trabalhadores.