Sala de Situação confirma cenário estável da dengue no bimestre

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), realizou nesta terça-feira, 24, a primeira Sala de Situação das Arboviroses do ano.

A reunião teve a participação de representantes do Departamento de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypt), Atenção Básica, hospitais de Catanduva e demais setores envolvidos na vigilância e controle das arboviroses no município, reforçando o caráter multissetorial e colaborativo do encontro.

Os números apontam um cenário estável, sob monitoramento constante e com volume de casos significativamente inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2026, foram registradas 199 notificações, com 25 casos confirmados para dengue. Já em fevereiro, até o momento, são 139 notificações, com 1 caso confirmado – conforme dados parciais.

Durante a reunião, também foram apresentadas as ações executadas neste início de ano, dentro do Projeto Verão de Combate à Dengue, com intensificação das visitas domiciliares pelos Agentes de Combate às Endemias, bloqueios em áreas com notificações, monitoramento permanente de pontos estratégicos e reforço das orientações à população.

ENCAMINHAMENTOS

Ficou estabelecido o fortalecimento das medidas preventivas nas áreas consideradas prioritárias, além da manutenção do acompanhamento sistemático dos indicadores epidemiológicos. O objetivo é garantir resposta rápida diante de qualquer eventual aumento no número de casos.

A Secretaria de Saúde reforça que a participação da população é fundamental: 10 minutos por semana fazem a diferença para eliminação de recipientes que possam acumular água parada em residências e estabelecimentos comerciais. Essa continua sendo a principal forma de prevenção.