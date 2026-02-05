Sindicato da Saúde começa a pagar rescisões do Mahatma Gandhi

O Sindicato da Saúde de Catanduva iniciou os pagamentos das rescisões trabalhistas de ex-colaboradores que atuavam na sede do Hospital Mahatma Gandhi, depois da liberação dos recursos pela Justiça do Trabalho. O valor necessário foi bloqueado em contas da instituição.

A primeira a receber foi Ana Paula Cipriano Vital dos Santos, que esteve ontem no sindicato. “Os trabalhadores da sede do hospital que ainda não receberam, por favor, comparecer no sindicato a partir das 9h, que vai ser feito o pagamento”, orienta o presidente José Vendramini.

São cerca de 70 profissionais dispensados nos últimos meses e que não receberam seus acertos. O valor global chega a R$ 695,4 mil, referente às rescisões, sem contabilizar a multa de 40% do FGTS, que será paga posteriormente para que os trabalhadores tenham acesso à indenização.

Além dos trabalhadores da sede do Hospital Mahatma Gandhi, os ex-colaboradores que atuavam nas unidades de saúde e na UPA de Catanduva também receberam as verbas rescisórias. Nesses casos, os pagamentos foram feitos pela Prefeitura de Catanduva, após autorização da Justiça.