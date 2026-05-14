Sindicato da Alimentação alerta para início da fiscalização da NR-1

A fiscalização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) começa no dia 26 de maio. É urgente a necessidade de empresas brasileiras se adequarem às novas exigências que incluem, obrigatoriedade de mapear, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Especialistas em saúde ocupacional e saúde mental têm compartilhado passos considerados vitais para as organizações que ainda não se adequaram à norma: entender o impacto direto na liderança; a gestão de riscos ocupacionais precisa estar integrada à rotina da empresa; a comunicação dos resultados precisa ser estratégica; e falar de fatores psicossociais é essencial.

Mas, de acordo com o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo, ao que parece, muitas empresas ainda não entenderam o real sentido dessa atualização e acreditam que uma palestra ou a aplicação de questionários vão resolver as coisas.

"Mas é obrigação legal. Vai ter fiscalização, cobrança e multa. Vai 'pesar no bolso' para quem não se preparar. Para quem faz o que é certo, não. Pense comigo: quanto custa perder um funcionário para o Burnout? Quanto custa uma indenização judicial? Quanto custa produtividade despencar? Prevenção é investimento, não despesa", salienta o líder sindical.

Segundo Araújo, o sindicato pretende notificar todas as empresas, a partir do dia 27 de maio, um dia após a vigência, solicitando as documentações sobre a NR-1.

"Essa atualização entrou em vigor há um ano. As empresas tiveram mais 365 dias para se adequaram, para se prepararem. Assim, queremos saber se identificaram problemas com seus funcionários e quais as soluções encontradas. O sindicato tem esse direito e vamos, se necessário, acionar o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho", sinaliza.